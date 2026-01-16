Камчаткада циклоннан кейін кейбір үйлерді қар басып қалған
АСТАНА. KAZINFORM – Охот теңізінен келген күшті циклонның Ресейдің оңтүстік Камчатка өлкесіндегі ауа райына әсері әлсіреп келеді, бірақ кварталдар арасындағы қар басып қалған кіреберіс жолдар әлі де қимыл-қозғалысқа қиындық тудырып отыр, деп хабарлайды Kazinform.
Төрт күнде Камчаткаға жауын-шашынның бір айлық нормасының 122%-ы түсті.
ТАСС агенттігінің хабарлауынша, өлкенің әкімшілік орталығы Петропавловск-Камчатскийдегі кейбір ғимараттардың тұрғындары қар үйінділері мен шатырларынан құлаған қар кесектері салдарынан пәтерлерінде қамалып қалған. Кейбір тұрғындар үйлерінен шығатын жолды өздері қазып жатыр, ал басқалары далаға төменгі қабаттағы терезелерден түсіп шыққан.
Өлке астанасында муниципалдық көлемдегі төтенше жағдай жарияланды, автобус қатынасы тоқтатылды, көптеген рейс кешіктірілді. Жол жұмысшылары табиғи апат салдарымен күресіп жатыр, ал жүргізушілерге жолға шықпауға кеңес берілді.
Аймақ астанасы Петропавловск-Камчатскийде жағдай әлі де қиын, онда шатырлардан қар түсуі салдарынан екі адам қаза тапты.
Бұған дейін Мәскеуде қалыңдығы 65 см дейін қар жауатынын жаздық.