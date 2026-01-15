Канадада жолаушылар мен жүкті бірге тасымалдайтын әлемдегі алғашқы Boeing 737-800ng іске қосылды
АСТАНА.KAZINFORM — Канадалық Air Inuit әуе компаниясы әлемдегі алғашқы Boeing 737-800 Next Generation ұшағын жолаушылар мен жүктерді тасымалдауға арналған біріктірілген конфигурацияда ұшырды, деп хабарлайды әуе компаниясы.
Ұшақ Transport Canada сертификатын алды және 2026 жылдың 13 қаңтарында Монреаль-Кууджжак бағыты бойынша жоспарлы рейстерді орындай бастады.
KF Aerospace қайта конфигурациялаған ұшақ солтүстік пайдалану жағдайларына бейімделген, мұнда жолаушылар мен маңызды жүктерді бір уақытта тасымалдауға болады. Алдыңғы фюзеляжда бес паллеттік жүк бөлімі орналасқан, ал артқы фюзеляжда 90 орындық жолаушылар салоны бар, бұл жолаушылар мен керек-жарақтарды Нунавиктегі шалғай елді мекендерге бір рейспен жеткізуге мүмкіндік береді.
Жаңа Boeing 737-800NG ұшақтары ескірген 737-200 ұшақтарын алмастырады. Жаңартылған ұшақтар отынды аз тұтынады және Starlink спутниктік интернетімен жабдықталған.
Air Inuit толығымен Nunavik First Nation компаниясына тиесілі. 1978 жылы құрылған әуе компаниясы Нунавиктің 14 жағалауындағы қауымдастықты Канаданың қалған бөлігімен байланыстырады.
