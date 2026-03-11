Канададағы АҚШ консулдығына шабуыл жасалды
АСТАНА. KAZINFORM – Канада полициясы Торонтодағы АҚШ консулдығындағы атыс оқиғасын тергеп жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі NBC News-ке сілтеме жасап.
Торонто полициясының орынбасары Фрэнк Барредо таңғы сағат 4:30 шамасында екі ер адам ақ Honda CRV жол талғамайтын көлігінен түсіп, АҚШ дипломатиялық ғимаратына бірнеше рет оқ атып, қашып кеткенін хабарлады. Сыртта гильзалар мен ғимараттың зақымданғандығы туралы дәлелдер табылды, бірақ ешкім жарақат алған жоқ.
Полиция ақ жол талғамайтын көліктің суретін жариялады, бірақ күдіктілер туралы қосымша ақпарат болған жоқ.
Онтарио премьер-министрі Даг Форд мұны «америкалық достарымыз бен көршілерімізге қарсы зорлық-зомбылық әрекеті» деп атады және Ирандағы соғыспен байланысты болуы мүмкін екенін меңзеді.
-Бұл тек менің пікірім. Біз білетіндей, бүкіл әлемде жасырын ұяшықтар бар. Олар АҚШ-та және Канадада бар. Біз бұл адамдарды анықтап, оларды жауапкершілікке тартуымыз керек, - деді Даг Форд.
Канада Корольдік атты полициясының бастығы Крис Лезер бұл оқиғаны ұлттық қауіпсіздікке қатер деп атап, Ұлттық полиция Торонто полициясымен бірге оқиғаның себебін анықтау үшін жұмыс істеп жатқанын айтты. Лезер АҚШ пен Израиль консулдықтарында, сондай-ақ Оттавадағы елшіліктерде қауіпсіздік күшейтілетінін мәлімдеді.
Атыс өткен апта соңында Торонто аймағындағы екі синагогаға шабуыл жасалғаннан кейін болды.
Торонтода ирандықтардың үлкен қауымдастығы тұрады деп хабарланды, ал Ирандағы соғыс АҚШ консулдығының алдында қолдау және наразылық білдіру мақсатында демонстрациялар тудырды.
