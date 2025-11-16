KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:30, 16 Қараша 2025 | GMT +5

    Қарағандыда 17-қабаттан секірмек болған бойжеткен құтқарылды

    АСТАНА. KAZINFORM — ТЖМ мәліметінше, полиция қызметкерлері Қазыбек би ауданындағы Республика даңғылында орналасқан көпқабатты үйде 2006 жылы туған қыздың терезе алдында тұрғанын хабарлаған. 

    Қарағандыда 17-қабаттан секірмек болған бойжеткен құтқарылды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Шатырдан альпинистік құрал-жабдықты пайдаланып түскен құтқарушылар қызды пәтер ішіне қауіпсіз кіргізіп, сол арқылы мүмкін болатын қайғылы жағдайдың алдын алды. 

    Айта кетелік Астанада полицейлер жоғалып кеткен 5 жастағы баланы тапқан еді

