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    Каратэден Азия ойындарында ел намысын кімдер қорғайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан каратэ федерациясы 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Аичи-Нагояда (Жапония) өтетін жазғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады.

    Каратэден Азия ойындары ел намысын кімдер қорғайды
    Фото: ҚР ҰОК

    Бапкерлер штабының бекіткен тізіміне алты спортшы кірді.

    Ерлер:

    55 келіге дейін: Жоламан Биғабыл;

    67 келіге дейін: Олжас Алтынбек;

    75 келіге дейін: Нұрқанат Әжіқанов.

    Әйелдер:

    55 келіге дейін: Бэлла Самашева;

    61 келіге дейін: Әсел Қанай;

    68 келіден жоғары: Софья Берульцева.

    Айта кетейік, жазғы Азия ойындарында каратэ бәсекелері 20-23 қыркүйек аралығында өтеді.

    Еске салайық, мұның алдында спорттық құзға өрмелеуден Азия ойындарына елімізден төрт спортшы қатысатынын жазған едік.

    Каратэ Спорт Азия ойындары
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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