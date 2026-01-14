KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:53, 14 Қаңтар 2026 | GMT +5

    «Қару» іс-шарасы аясында Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару тәркіленді

    АСТАНА. KAZINFORM — Ішкі істер министрлігі 9-12 қаңтар аралығында республикалық «Қару» жедел іс-шарасын өткізді, деп хабарлайды Polisia.kz.

    «Қару» іс-шарасы аясында Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару тәркіленді
    Фото: polisia.kz

    Іс-шараның нәтижесінде: 

    — заңсыз айналымнан 340 қару, және 2 мыңнан астам, оқ-дәрі тәркіленді;

    — 14 криминалдық қару алынды, оның ішінде 8-і Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған, 6 қару бұрын жоғалған; 

    — алыстағы шаруа қожалығы тексеріліп, 70 атыс қару тәркіленді; 

    — тұрғындар 35 қаруды өз еркімен полицияға тапсырды. 

    Ішкі істер министрлігі еске салады: заңсыз сақталған қаруды, өз еркімен тапсырған азамат қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босатылады.

    Еске сала кетсек, бұған дейін Қостанай қаласының тұрғыны трафикті бұрмалап, деректерді сыртқа шығарғаны үшін сотталғанын жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Іс-шара Қару-жарақ ҚР ІІМ Полиция
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар