    10:02, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президентінің шақыруымен Давос қаласына жұмыс сапарымен барады

    АСТАНА. KAZINFORM - 22 қаңтар күні Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенті Дональд Трамптың шақыруымен Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қою рәсіміне қатысу үшін Давос қаласына жұмыс сапарымен барады.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/Kazinform

    Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Айта кетейік, осыған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Газа бойынша Бейбітшілік кеңесі құрылатынын мәлімдеген болатын.

    Дональд Трамп Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты Газа бойынша құрылатын Бейбітшілік кеңесінің құрамына кіруге ресми шақырып, ал Қазақстанға құрылтайшы мемлекеттердің бірі болуды ұсынды.

    «Бейбітшілік кеңесі» жарғысына Давоста 22 қаңтар күні қол қойылатынын хабарладық.

     

     

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Қазақстанның сыртқы саясаты Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
