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    Қасым-Жомарт Тоқаев Антониу Коштамен телефон арқылы сөйлесті

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Еуропалық Кеңес Президенті Антониу Коштамен телефон арқылы сөйлесті.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Антониу Коштамен телефон арқылы сөйлесті
    Фото: Ақорда

    Ақорданың хабарлауынша, әңгімелесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Антониу Кошта Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасындағы ықпалдастықтың өзекті мәселелерін талқылады.

    Тараптар қазақ-еуропа стратегиялық серіктестігінің даму қарқынына көңіл толатынын атап өтіп, Мемлекет басшысының маусым айында Брюссельге жасаған сапары аясында қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыруға айрықша назар аударды.

    Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Мирза Фахрул Ислам Аламгирді Бангладеш Халық Республикасының Президенті лауазымына сайлануымен құттықтаған еді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық кеңес Ақорда
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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