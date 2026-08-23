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    Қасым-Жомарт Тоқаев Бангладеш Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Мирза Фахрул Ислам Аламгирді Бангладеш Халық Республикасының Президенті лауазымына сайлануымен құттықтады.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Бангладеш Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    — Еліңіздің әлеуметтік-экономикалық дамуына және халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған жоспарларыңыз бен бастамаларыңызды табысты іске асыруыңызға тілектеспін. Достық пен өзара түсіністікке негізделген ынтымақтастықты нығайту үшін бірлесе жұмыс жүргізуге әзір екенімді растаймын, — деп жазылған жеделхатта.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Мирза Фахрул Ислам Аламгирдің жауапты қызметіне табыс, ал достас Бангладеш халқына құт-береке тіледі.

    Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтай сайлауында дауыс бергенін хабарлағанбыз.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Құттықтау Бангладеш Ақорда
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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