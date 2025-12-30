KZ
    Қасым-Жомарт Тоқаев биыл еліміздің 9 өңіріне жұмыс сапарымен барды

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент 16 облыс және республикалық маңызы бар қала әкімдерінің есебін тыңдады. Бұл туралы ҚР Президентінің көмекшісі — Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай өзінің Telegram арнасында жазды.

    Президент жұмыс сапарымен Қызылорда облысына барды
    Фото: Ақорда

    Руслан Желдібайдың сөзінше, биыл Мемлекет басшысының сыртқы және ішкі саясат бағытындағы қызметі өте қауырт әрі жемісті өтті.

    — 2025 жыл елеулі саяси және әлеуметтік-экономикалық жаңғыруларға толы болды. Ең бастысы, халықтың тұрмыс-тіршілігінде оң өзгерістер орын алды. Жаңа өндіріс орындары ашылып, қамба астыққа толды. Тұрғын үйлер, мектептер мен ауруханалар салынып, көлік жолдары жаңартылды. Қасым-Жомарт Тоқаев биыл еліміздің 9 өңіріне жұмыс сапарымен барып, 50-ден астам өндірістік, ғылыми, әлеуметтік-мәдени нысанды аралап көрді. Сондай-ақ Президент 16 облыс және республикалық маңызы бар қала әкімдерінің есебін тыңдады, — деп жазды ҚР Президентінің көмекшісі — Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай.

    Осыған дейін бір жыл ішінде Мемлекет басшысы 23 рет шетелге шыққанын жазған едік. Оның ішінде Ресейге және Өзбекстанға мемлекеттік сапармен барды. ҚХР, Иордания, Түркия, Қырғызстан және Жапония секілді елдерге 5 ресми сапар ұйымдастырылды.

    Сондай-ақ, Президент шет мемлекеттердің үкімет басшыларымен, басқа да жоғары лауазымды тұлғаларымен, халықаралық құрылымдар жетекшілерімен, іскерлік топ өкілдерімен және сарапшылармен 186 кездесу өткізді.

