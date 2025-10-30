19:02, 30 Қазан 2025 | GMT +5
Қасым-Жомарт Тоқаев Қызылорда облысының тарихи-өлкетану музейімен танысты
АСТАНА. KAZINFORM – Президент өңірдің тарихи-мәдени мұрасымен танысып, археология, этнография, Қазақстанның бұрынғы және қазіргі тыныс-тіршілігінен хабар беретін залдарды аралап көрді, - деп жазды Ақорда.
Биыл жазда бой көтерген музейде 12 тақырыптық зал жабдықталған. Қазір мекеме қорында 70 мыңға жуық жәдігер бар.
Айта кетейік, бұған дейін Президент Қызылорда қаласындағы 11 мың көрерменге арналған жаңа футбол стадионын аралап көрді.