    23:53, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путиннің бейресми пікіралмасуы кешкі ас үстінде жалғасты

    МӘСКЕУ. KAZINFORM – Қазақстан мен Ресей басшыларының бейресми пікіралмасуы кешкі ас үстінде жалғасты. Бұл туралы ҚР Президентінің көмекшісі – Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай хабарлады.

    а
    Фото: Руслан Желдібай / telegram

    - Бейресми кешкі ас. Мәскеу, - деп жазды Руслан Желдібай желідегі парақшасында.

    Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды.

    Президент Мәскеудегі халықаралық қатынастар институтының студенттерімен әңгімелесті

    Қазақстан мен Ресей президенттері бейресми кездесу өткізді.

     

