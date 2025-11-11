23:53, 11 Қараша 2025 | GMT +5
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путиннің бейресми пікіралмасуы кешкі ас үстінде жалғасты
МӘСКЕУ. KAZINFORM – Қазақстан мен Ресей басшыларының бейресми пікіралмасуы кешкі ас үстінде жалғасты. Бұл туралы ҚР Президентінің көмекшісі – Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай хабарлады.
- Бейресми кешкі ас. Мәскеу, - деп жазды Руслан Желдібай желідегі парақшасында.
Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды.
