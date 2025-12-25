KZ
    Қасым-Жомарт Тоқаев Тараздағы аритмология клиникасының жұмысымен танысты

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент жүрек соғысының бұзылуын жедел емдеуге маманданған медициналық мекемеге барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе
    Фото: Ақорда

    Өңірдегі бірегей орталық жүректі радиожиілік пен криоаблация тәсілдерімен емдейді.

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе
    Фото: Акорда

    Қасым-Жомарт Тоқаевқа клиниканың кардиологиялық және кардиохирургиялық көмек, соның ішінде жоғары технологиялық араласу арқылы дәрігерлік жәрдемнің толық спектрін көрсете алатыны жөнінде баяндалды.

    Мекеме бір ауысымда 150 адамға дейін қабылдай алады. Сондай-ақ 47 орындық стационар бар.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Тараздағы аритмология клиникасының жұмысымен танысты
    Фото: Ақорда

    Орталыққа құйылған жалпы инвестиция көлемі 2,5 миллиард теңгені құрады.

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе
    Фото: Ақорда

    Бұдан бұрын Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысына жұмыс сапары аясында мамандандырылған әскери мектеп-интернатының қызметімен танысты.

    Сонымен қатар Жамбыл облысының бір топ азаматы мемлекеттік наградалармен марапатталды.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Аймақ Медицина Жамбыл облысы Ақорда
