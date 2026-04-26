    23:42, 26 Сәуір 2026 | GMT +5

    Каспий теңізінде магнитудасы 4,2 болатын жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM – Каспий теңізінде магнитудасы 4,2 болатын жер сілкінісі болды, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.

    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Әзербайжан Ұлттық ғылым академиясы жанындағы Республикалық сейсмологиялық қызмет орталығының мәліметінше, жерасты дүмпуі жергілікті уақытпен сағат 21:09-да тіркелген.

    Жер сілкінісінің ошағы 74 шақырым тереңдікте орналасқан.

    Айта кетейік, бұған дейін 13 және 15 сәуір күндері қазақстандық сейсмологтар да Каспий теңізінде жер сілкіністерін тіркеген.

