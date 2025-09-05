Каспий теңізінде ірі партиямен ирандық есірткі контрабандасы ұсталды
АСТАНА.KAZINFORM — Әзербайжанның Мемлекеттік шекара қызметі жүргізген операция нәтижесінде екі Иран азаматы ұсталып, 12 келіге жуық есірткі заты тәркіленді, деп хабарлайды елдің бас прокуратурасы.
Мемлекеттік шекара қызметі мен Әзербайжан Бас прокуратурасының баспасөз қызметтерінің бірлескен мәлімдемесіне сәйкес, оқиға 4 қыркүйекке қараған түні Нефтчала ауданының маңындағы су айдынында болған. Сағат 00:25–те патрульдік іс-шара кезінде жоғары жылдамдықпен жағалауға қарай бет алған қайықты байқаған. Шекара қайықтары бірден бөгеу операциясын бастаған.
Дабыл мен ескерту оғына қарамастан тәртіп бұзушылар қашып, аумақтық суларды тастап кетуге әрекеттенген. Оларды тоқтату үшін кеменің қозғалтқыш бөлігінде от шығып, салдарынан бортта өрт шыққан.
Суға түскенде екі қылмыскер де контрабандалық зат салынған пакеттерді теңізге лақтырып, суға түсіп, аман қалуға талпынған. Алайда құтқару операциясы кезінде шекарашылар оларды судан шығарып, ұсталғандардың біріне алғашқы медициналық көмек көрсеткен. Қайықтағы өрт сөндіріліп, тасталған пакеттен 11 келі 850 грамм есірткі табылды.
Ұсталғандардың жеке басы анықталды, олар Иран Ислам Республикасының азаматтары — 1994 жылы туған Гулреза Джавад Алиреза және 1996 жылы туған Бордбар Милад Мансур.
Бұл факті бойынша Әзербайжан Республикасы Қылмыстық кодексінің 206.3.2 (ұйымдасқан топ жасаған контрабанда), 234.4.1 және 234.4.3 (есірткіні заңсыз өткізу), 318.2 (зорлық қолдана отырып немесе оны қолданамын деп қорқытып мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өту) баптары бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Тергеу және жедел-іздестіру шаралары жалғасып жатыр.
Тамыз айында Әзербайжан Ішкі істер министрлігі мен Мемлекеттік шекара қызметінің қызметкерлері елге құрамы психотроптық заттардан тұратын 134 келі марихуана, героин, опиат пен 1000 метадон таблеткасын әкелу әрекетінің жолын кесті.
Айта кетелік Әзербайжан Бакудегі «Формула 1» қонақтары үшін визалық режимді жеңілдетті.