Қатар әуе желілері Dreamliner-ді Starlink Internet жүйесімен жабдықтады
АСТАНА. KAZINFORM – Qatar Airways компаниясы Boeing 787-8 Dreamliner ұшақтарын Starlink жүйесімен жабдықтаған алғашқы әуе тасымалдаушысы болды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Қатар әуе желілері Starlink спутниктік жүйесімен жабдықталған үш Boeing 787-8 Dreamliner ұшағын ұшырды. Әуе компаниясы сонымен қатар жүйені Airbus A350 жеке флотына орналастыруын аяқтады.
Қазіргі кезде компания өз әуе паркінің шамамен 120 кең фюзеляжды ұшақты Starlink жүйесімен жабдықтады. Олар алты құрлықтың барлығында ұзақ және ультра ұзақ қашықтыққа ұшуларды орындап келеді.
Осылайша, Qatar Airways әуе компаниясының 10 млн-нан астам жолаушысы бейнеқоңырау, бейнеконтенттің үздіксіз стримингі және ұшу кезінде жұмыс істеу үшін аспанда жоғары жылдамдықты интернетке (500 Мбит/с дейін) қол жеткізіп отыр.
Бұған дейін Дубайда ұшқышсыз такси қатынай бастағанын жаздық.