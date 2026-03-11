Қатар: Парсы шығанағы мемлекеттерінің қауіпсіздігі жаһандық маңызға ие
АСТАНА.KAZINFORM - Қатардың Мемлекеттік министрі Мохаммед бин Абдулазиз Әл-Хулайфи қақтығыс тараптарын келіссөздерді қайта бастауға шақырды.
Оның айтуынша, қазіргі әскери қақтығыс жаһандық нарықтарға айтарлықтай әсер етіп жатыр. Министр Al Jazeera арнасына берген сұхбатында Парсы шығанағы елдерінің қауіпсіздігі тек аймақтық қауіпсіздік емес, жаһандық қауіпсіздік екенін атап өтті.
Әл-Хулайфи сонымен қатар Парсы шығанағы елдерінен мұнай мен газ экспортында маңызды рөл атқаратын Ормуз бұғазындағы кеме қатынасы еркіндігіне төнетін елеулі қауіптер туралы ескертті. Оның мәлімдемесі Иранның осы стратегиялық маңызды су жолынан өтетін кемелерге шабуыл жасаймын деп қорқытқаннан кейін жасалды.
Қатар қақтығыс тараптарын, соның ішінде Америка Құрама Штаттарын бейбітшілік жолына оралуға және келіссөздерді қайта бастауға шақырады. Министрдің айтуынша, Доха дипломатиялық арналарды қолдауды жалғастырып, саяси келісімді жақтайды.
Сонымен қатар Катар билігі Иранның елге және көршілес мемлекеттерге жасаған шабуылдарын қатаң айыптады. Министр мұндай әрекеттер Иран мен аймақ елдері арасындағы ұзақ мерзімді тарихи қарым-қатынастарға айтарлықтай зиян келтіретінін мәлімдеді.
Әл-Хулайфи Қатар мен Парсы шығанағының басқа да мемлекеттеріне шабуылдарды дереу тоқтату керектігін атап өтті және азаматтық инфрақұрылымға жасалған шабуылдарға алаңдаушылық білдірді.
Мемлекет басшысы Әзербайжан еліне қарсы жасалған әрекетті қатаң айыптайды.
Қатар Иранды қақтығысқа қатыспаған елдерге шабуыл жасауды тоқтатуға шақырды.