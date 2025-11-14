Қазақ-өзбек ынтымақтастығы ықтимал қатерлерді бірлесе еңсеруге қауқарлы – сарапшы
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Ресми Астана мен Ташкент жеке-дара әрекет етуге қарағанда, бірлесу - жетістікке жол бастайтынын жақсы түсінеді. Мұндай пікірді Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстанға мемлекеттік сапары қарсаңында Kazinform тілшісіне сұхбат берген белді саясаттанушы Равшан Назаров білдірді.
Сөз басында сарапшы атап өткендей, кейінгі жылдары Қазақстан мен Өзбекстан жоғары деңгейдегі диалогты дамытуға айрықша көңіл бөліп келеді.
- Мұндай белсенділікке елдердің Орталық Азия аймағының болашағына қатысты ортақ ұстанымы мен өзара сенімге негізделген ынтымақтастығы өзек болып отыр. Қазақстан мен Өзбекстан жеке-дара әрекет етуге қарағанда, бірлесу - жетістікке жол бастайтынын жақсы түсінеді. Бұл өз кезегінде экономикалық ілгерілеу, халықтың өмір сүру деңгейін арттыру және аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін жедел әрі сапалы шешуге мүмкіндік береді, - деп тоқталды Равшан Назаров.
Саясаттанушының пікірінше, екі ел арасындағы интеграция процесін үдету жолында ортақ тарих пен ежелден қалыптасқан мәдени-гуманитарлық байланыстар да ерекше рөл атқарады.
- Әлемдегі геосаяси жағдай елдерді бірлесе әрекет етуге, сенімді серіктестерді іздеуге итермелеп жатыр. Тиісінше, бұл Қазақстан мен Өзбекстан серіктестігінің аса өзекті бола түскенін айғақтайды. Екі ел арасындағы прагматизм мен өзара құрметке негізделген ынтымақтастық кез-келген ықтимал қауіп-қатерді бірлесе еңсеруге қауқарлы, сондай-ақ алға жылжуға сеп болатын қозғаушы күш саналады, - деп пікір қосты сарапшы.
Равшан Назаров атап өткендей, қос мемлекеттің түрлі салаларды дамытуға қатысты бастамалары мен мүдделері бір-бірімен ұштасып жатыр. Атап айтқанда, Қазақстан мен Өзбекстанның энергетика және көлік-логистика секторларындағы әлеуеті мол. Сәйкесінше, елдер осы мүмкіндікті пайдалана отырып, үкіметтік деңгейде тығыз әрекет етуге ден қойып жатыр.
- Екі тараптың да транзиттік дәліздер мен логистика саласындағы әлеуеті зор. Дегенмен ол толық пайдаланылып жатқан жоқ. Біздің елдеріміздің аумағы арқылы өтетін Еуропа мен Азияны байланыстыратын басты жолдарды дамыту экономикалық өсімнің өзегі бола алады. Қолданыстағы инфрақұрылымды жаңғырту, жаңа логистикалық хаб құру және жүк тасымалы процесін оңтайландыру үшін цифрлық технологияларды енгізуге ерекше назар аудару қажет, - деп мәлім етті Равшан Назаров Kazinform тілшісінің сауалына жауап бере отырып.
Оның сөзінше, көлік дәліздерін бірлесіп дамыту транзиттік әлеуетті арттырып, логистика шығындарын қысқартуға мүмкіндік береді.
- Жүктерді бақылауға арналған бірыңғай цифрлық платформа құру, кедендік рәсімдерді оңтайландыру және стандарттарды үйлестіру - біздің транзиттік дәліздердің бәсекеге қабілеттілігін арттырады, - деп түйіндеді Равшан Назаров.
Еске салайық, биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша Қазақстан Өзбекстанның негізгі сауда серіктестерінің үштігінде қалды. Қамтылып отырған кезеңде ресми Ташкент Астанаға 1 млрд доллардың тауарын экспорттап, 2,4 млрд доллардан астам сомаға өнім импорттаған.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Өзбекстанда қазақстандық капиталмен жұмыс істейтін компаниялар қатары көбейді. Атап айтқанда, жарты жылдың ішінде біздің ел Өзбекстанда 116 кәсіпорын ашты. Осылайша, қазір ресми Ташкентте қазақстандық капиталмен жұмыс істейтін компаниялар саны 1 157-ге теңелді.
Сондай-ақ, таяуда өткен Қазақстан мен Өзбекстанның бизнес-форумы барысында қос елдің кәсіпкерлері құны 71 млн доллар болатын келісімшартқа қол қойды.