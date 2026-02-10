Қазақстан әлем елдерінен IT-таланттарды іздейді
АСТАНА. KAZINFORM – Еліміздің IT-нарығы қарқынды өсім көрсетуде. Соңғы 5 жылда IT-қызметтер экспорты 15 есеге артты, ал IT-нарықтың кірісі жылына 2 трлн теңгеге жетті. Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев айтып берді.
Министрдің айтуынша, IT-сала елдегі орташа жалақыдан екі есе жоғары жалақысы бар жұмыс орындарын ашып келеді.
– Astana Hub экожүйемізді отандық жəне шетелдік IT-компаниялар үшін тартымды етіп, сала дамуының негізгі катализаторына айналды. Алайда біз мұнымен тоқтап қалмаймыз. Higgsfield тәжірибесі қазақстандық «юникорн» стартаптардың уақыты келгенін көрсетті. Бұл бағытқа одан әрі күшті серпін беру қажет, – деді Ж. Мәдиев Үкіметтің кеңейтілген отырысында.
Ол елімізге зерттеушілер, инженерлер және технологиялық кәсіпкерлер керек екенін, осы мақсатта әлемнің түкпір-түкпірінен таланттарды тарту бағдарламасын іске қосатынын айтты.
– Мысалы, Telegram компаниясымен бірлесіп, Қазақстанға ең мықты спорттық бағдарламашыларды тартатын боламыз. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Astana Hub инфрақұрылымы елдің барлық өңірлерін қамтыды.
Бұл жұмыс алдағы уақытта да инфрақұрылымды кеңейту және мазмұндық тұрғыдан толықтыру бағытында жалғасады. Сондай-ақ бүкіл Қазақстан бойынша таланттарды анықтау және стартаптарды арттыру жұмысы күшейтіледі. Бұл үдерісте Alem.ai орталығы айрықша рөл атқарады, – деді Жаслан Мәдиев.
Сонымен бірге, Ұлттық банк қаражаты есебінен толығатын Жасанды интеллект қоры құрылды. Қазіргі уақытта осы қорды қаржыландыру тетігі пысықталып жатыр. ЖИ қоры маңызды цифрлық жобалар мен білім беру бастамаларын қолдайтын болады.
Бұған дейін сала министрі Қазақстанда салалық ЖИ модельдер құрылатынын айтқан еді.