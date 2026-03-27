Қазақстан азаматтары қатысқан Ресейдегі жаппай жанжал: СІМ жағдайды бақылауға алды
АСТАНА. KAZINFORM – Әлеуметтік желілерде Ресейдегі құрылыс нысандарының бірінде болған жаппай төбелестің видеосы қызу талқыға түсті. Бұлардың арасында Қазақстан азаматтары болуы мүмкін деген ақпаратқа байланысты ҚР Сыртқы істер министрлігі шұғыл тексеру жұмыстарын бастап, Ресейдің құзырлы органдарына ресми сауал жолдады.
Threads желісінде тараған кадрлардан түнде ондаған адамның өзара қақтығысып жатқанын көруге болады. Видеода арнайы белгісі бар автокөліктің бірнеше адамды басып өтпек болған сәті де түсіп қалған. Желі қолданушыларының айтуынша, бұл жағдай ресейлік «Велесстрой» құрылыс компаниясына тиесілі нысанда болған.
Қазіргі уақытта Қазақстанның Санкт-Петербургтегі Бас консулдығы оқиғаның егжей-тегжейін анықтап жатыр. Ресми мәлімет бойынша, жанжал 26 наурызда Ленинград облысының Усть-Луга кентінде болған.
– Алдын ала мәлімет бойынша, бұл оқиғаға қатысқандарды Ресейдің құқық қорғау органдары мән-жайды анықтау үшін ұстаған. Біз Ресейдің құзырлы органдары мен компания басшылығына ресми сауал жолдадық. Дипломаттарымыз Қазақстан азаматтарының нақты санын және олардың құқықтық мәртебесін білу үшін Санкт-Петербург және Ленинград облыстық ІІМ бас басқармасымен тұрақты байланыста отыр. Бұл мәселе министрліктің ерекше бақылауында, – деп хабарлады СІМ өкілдері.
Сыртқы істер министрлігі оқиғаның егжей-тегжейін анықтау бойынша және отандастарымыздың құқығын қорғау жұмыстарын қолға алған.
Айта кетейік, бұған дейін ҚР Сыртқы істер министрлігі АҚШ-та ірі көлемде есірткімен ұсталған екі Қазақстан азаматына қатысты түсінік берген еді.