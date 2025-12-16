Қазақстан Елшілігі «Түркі тілдер отбасы күні» іс-шарасына қатысты
АСТАНА. KAZINFORM — Амман қаласындағы Юнус Эмре атындағы түрік мәдени орталығында бауырлас халықтар арасындағы мәдени байланыстар мен өзара түсіністікті нығайтудың жарқын үлгісі болған «Түркі тілдер отбасы күні» мәдени-ағарту іс-шарасы өтті.
Бағдарлама аясында Қазақстан Республикасының Иордан Хашимит Корольдігіндегі Елшілігі қонақжайлылық пен ұлттық бірегейліктің символы болып табылатын дәстүрлі қазақ киіз үйін, сондай-ақ Қазақстанның ұлттық тағамдарын ұсынды. Қонақтарға қазақ гастрономиялық дәстүрінің байлығы мен алуан түрлілігін көрсететін тағамдар ұсынылды. Сонымен қатар, Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан және Қырғызстанның аспаздық мәдениетінің элементтері көрсетілді. Бұл іс-шара қатысушыларына түркі әлемінің алуан дәмдері мен дәстүрлерімен танысуға мүмкіндік берді.
Қонақтардың назарын Елшілік қызметкерлері ұйымдастырған қазақ халық аспабы — домбырада орындалған музыкалық қойылым, сондай-ақ қазақ мәдениетінің сұлулығы мен өзіндік ерекшелігін көрсететін қазақ ұлттық костюмдерінің көрсетілімі аударды. Бағдарламаның маңызды бөлігі — Иордания университетінің Шет тілдері факультетінің студенттері дайындаған түрлі түркі тілдеріндегі дыбыстарды салыстыра айту болды. Бұл түркі тілдері отбасының байлығы мен бірегейлігін айқын көрсетуге мүмкіндік берді.
Іс-шараға Түркия мен Әзербайжан елшіліктерінің өкілдері, түрік бұқаралық ақпарат құралдары мен іскер топтардың өкілдері қатысты.
