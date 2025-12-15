Қазақстан хоккей құрамасы Бірінші арна кубогында Ресейден жеңілді
АСТАНА. KAZINFORM — Шайбалы хоккейден Қазақстан құрамасы Ресейдің Новосібір қаласында өткен Бірінші арна кубогы мәресіне жетті.
Қазақстандық хоккейшілер екінші ойында Ресей құрамасынан 0:9 есебімен жеңіліп қалды. Олар бұдан бұрын Беларуське 1:4 есебімен жол берген еді.
Ел құрамасына белгілі қазақстандық маман Талғат Жайлауов жетекшілік етті.
Турнирде Ресей құрамасы чемпион атанса, Беларусь хоккейшілері екінші орын алды.
Қазақстан құрамасының жарысқа қатысқан құрамы төмендегідей:
Қақпашылар: Никита Бояркин («Барыс»), Роман Калмыков («Номад»), Владислав Пестов («Торпедо»);
Қорғаушылар: Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев, Бейбарыс Оразов (барлығы — «Барыс»), Мәди Диханбек, Кирилл Никитин (екеуі — «Номад»), Эдуард Михайлов, Иван Степаненко (екеуі — «Сарыарқа»), Федор Хорошев («Торпедо»).
Шабуылшылар: Олег Бойко, Саян Данияр (екеуі — «Номад»), Александр Борисевич, Артем Лихотников екеуі — «Сарыарқа»), Андрей Буяльский («Полония Бытом», Польша), Максим Мусоров («Торпедо»), Роман Старченко, Вячеслав Колесников, Кирилл Ляпунов, Батырлан Муратов, Руслан Оспанов (барлығы — «Барыс»), Оскар Юлбарисов («Горняк»).