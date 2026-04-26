Қазақстан қалаларында шыбын-шіркейден қорғайтын тор мен қорғаныш темірін орнату құны қанша
Күн жылына терезе ашып, балаларға қауіп төнуі мүмкін. Әрі шыбын-шіркей де көбейеді. Мұның алдын алу үшін елімізде қауіпсіздік торы мен қорғаныш орнату қызметі ұсынылады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Көктем туғанда адамдар терезе ашып қояды. Алайда таза ауамен тыныстау кейде жас ата-аналарды қайғыға душар етуі мүмкін. ТЖМ сәуір айының алғашқы күндерінен бастап балаларды қараусыз қалдырмауды, әп сәтте олардың терезеден құлап кетуі мүмкін екенін айтып, жиі ескерту жасады.
Балалардың бойында қорқыныш сезімі болмайды әрі олар бәрін қызық көреді. Кішкентайлар үшін далада не болып жатқаны қызық. Көліктердің қозғалысын қарап, ағаштардың бұтағына қол созады. Мұндайда олар өздерін жоғары қабатта тұрғанын, алға ұмтылу қауіпті екенін білмейді. Бірер секунд көзден таса болса, орны толмас өкінішке әкеп соғуы мүмкін. Ал ересектер шыбын-шіркейден қорғайтын тордың көмегі болады деп ойлайды. Алайда бұл қате түсінік.
Масадан қорғайтын тор тек шыбын-шіркейден қорғайды. Ал бала салмағын көтере алмайды. Тіпті бала ұстап, тіреп тұрмын деп ойлап, бар салмағымен алға ұмтылады. Қайғылы жағдайды бастан өткермес үшін арнайы тор қоюды ұсынады. Бұл бала салмағын көтеретін тор.
Шыбын-шіркейден қорғайтын тордан бастайық. Қазақстанда мұндай тордың орташа бағасы – 5 000 теңге. Алайда кейбір өңірде одан арзан, кейбірінде қымбат.
Ең арзаны Алматы қаласынан табылды. Ірі мегаполисте баға 2 500 теңгеден басталады. Орал қаласында 3 000 теңге, ал Қонаев қаласында 3 200 теңге, Шыментте 3 500 теңге және одан жоғары. Қызылорда мен Қарағанды қалаларында масадан қорғайтын тор бағасы 4 000 – 4 500 теңге болып тұр.
Ал көп қалада баға 5 000 теңге. Олардың қатарында Астана, Түркістан, Семей, Петропавл, Тараз, Павлодар, Жезқазған, Қостанай, Ақтөбе қалалары бар. Шыбын-шыркейден қорғайтын тор орнату Талдықорған, Атырау, Көкшетау қалаларында сәл қымбат. Мұнда баға 6 000 теңгеден басталады.
Баға Өскемен мен Ақтау қалаларында жоғары. Тордың бағасы 7 000 теңден басталады. Бұл тордың ең арзан түрі. Сонымен бірге қазір шаң-тозаңнан қорғайтын (шаңға қарсы тор 14 000 – 20 000 теңге) және үй жануарларының қашып кетуінен сақтайтын (мысықты қорғайтын 9 500 – 30 000 теңге) тор да орнатылады. Сонымен бірге баға терезенің көлеміне, жақтауының неден жасалғанына, құрылымына, материалдың қайдан шығарылғанына (Түркия немесе Ресей) байланысты өзгеріп отырады. Кейбірі пәтердің шаршы метрін есептейді. Сырғымалы тор жасап беретін компаниялар да бар.
Қазақстан бойынша балаларды қорғауға арналған тор бағасы орта есеппен – 10 – 15 мың теңге. Бұл жолы да ең арзаны Алматы қаласында болып шықты. Мұнда баға Өскемен, Қонаев пен Семейге қарағанда екі есе арзан. Ал бұл қалаларда 8 000 теңгеден басталады. Қызылорда қаласында баға 9 000 теңге және одан жоғары.
Еліміздегі орташа баға – 10 000 теңге. Астана, Түркістан, Тараз, Ақтау, Жезқазған мен Қарағандыда баға осындай. Ақтөбеде 12 500 теңден, Шымкент пен Қостанайда 14 000 теңгеден басталады. Талдықорған, Атырау, Көкшетау, Павлодар мен Оралда одан сәл жоғары, яғни, 15 000 теңге.
Қазақстан бойынша ең қымбаты Петропавл қаласында жасалады. Бұл қалада баға 20 000 теңгеден басталады. Жалпы еліміз бойынша темір тор орнату қызметінің құны 30 000 теңгеге дейін жетеді.
Егер қандай да бір ерекше дизайнды таңдасаңыз, үстіне 5 000 теңгеге қосуға тура келеді. Сонымен бірге өндірушілер масадан қорғайтын тор мен темір орнату қызметін қатар ұсынады. Бұл кезде баға 12 000 – 16 500 теңге аралығында болады. VIP-жүйе болса, кейде 100 000 теңгеге жетеді.
Егер тапсырыс берсе, өлшеу және орнату тегін болады. Кейбір кәсіпкерлер ол қызметке де қосымша ақы алады. Өлшеу қызметінің бағасы шамамен 3 000 теңге болса, бір торды орнату 1 500 – 3 600 теңгеге жетеді. Ескі темірді алу қызметі 5 000 теңге және одан жоғары.
Кейбірі терезеге темір орнатпайды, есесіне құлыптап қоюға болатын мүмкіндікті пайдаланады. Бала өз еркімен терезені толық аша алмайды. Ілмектің де бірнеше мүмкіндігі қарастырылған. Орнату оңай әрі бағасы арзан. Мәселен Петропавлда 1 800 теңге болса, Қарағанды қаласында 500 теңден басталады. Шымкентте баға 2 500 теңге, ал Астана мен Көкшетау қалаларынан 5 000 теңгеге табуға болады. Шымкентте әлеуметтік жағынан аз қамтылған және көпбалалы отбасына ілек тегін орнатылады.
Кез келген қазақстандық терезені толық ашуға мүмкіндік бермейтін ілмекті 1 000 – 5 000 теңгеден таба алады. Баланың өмірінен ештеңе де қымбат емес.
