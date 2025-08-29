Қазақстан кубогы финалына екінші жолдама «Тобылға» бұйырды
АСТАНА. KAZINFORM - Қостанайлық «Тобыл» футболдан Қазақстан кубогы финалына берілген екінші жолдамаға ие болды.
Жартылай финалда қостанайлық команда елордалық «Жеңіс» клубымен кездесті.
Алғашқы ойында олар қарсыласынан 2:1 есебімен басым түскен еді. Сондықтан елордалық футболшылар екі ойынның нәтижесімен таразы басын теңестіруге ұмтылды. Бірінші кезеңде командалар есеп аша алған жоқ.
Екінші кезеңнің 65-минутында «Жеңіс» сапынан Исламбек Қуат есеп ашса, оған «Тобыл» сапынан Егор Хавлько 87-минутта бір голмен жауап қайырды.
Осылайша командалар 1:1 есебіне қанағат білдірді.
Сол арқылы «Тобыл» Қазақстан кубогы финалына жолдама алды.
Ал бұдан бұрын шымкенттік «Ордабасы» футболдан Қазақстан кубогы финалына шықты.
Финал енді 4 қазанда Қызылорда қаласында өткізіледі.
Биыл Қазақстан кубогына Премьер-лига, Бірінші және Екінші лигадан барлығы 30 команда қатысты. Алдымен Бірінші және Екінші лига командалары алғашқы іріктеу кезеңін өткізді.
Олардың арасынан іркілмей шыққан екі клуб 1/8 финалда Премьер-лига командалары қатарына қосылды.
Жеңімпаз 2026 жылы Конференция лигасының екінші іріктеу кезеңіне жолдама алады.