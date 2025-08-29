KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:44, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Қазақстан кубогы финалына екінші жолдама «Тобылға» бұйырды

    АСТАНА. KAZINFORM - Қостанайлық «Тобыл» футболдан Қазақстан кубогы финалына берілген екінші жолдамаға ие болды.

    ҚПЛ: «Тобыл» «Қайраттың» осал тұсын таба ала ма
    Фото: sportplustv.kz

    Жартылай финалда қостанайлық команда елордалық «Жеңіс» клубымен кездесті. 

    Алғашқы ойында олар қарсыласынан 2:1 есебімен басым түскен еді. Сондықтан елордалық футболшылар екі ойынның нәтижесімен таразы басын теңестіруге ұмтылды. Бірінші кезеңде командалар есеп аша алған жоқ. 

    Екінші кезеңнің 65-минутында «Жеңіс» сапынан Исламбек Қуат есеп ашса, оған «Тобыл» сапынан Егор Хавлько 87-минутта бір голмен жауап қайырды.

    Осылайша командалар 1:1 есебіне қанағат білдірді. 

    Сол арқылы «Тобыл» Қазақстан кубогы финалына жолдама алды. 

    Ал бұдан бұрын шымкенттік «Ордабасы» футболдан Қазақстан кубогы финалына шықты.

    Финал енді 4 қазанда Қызылорда қаласында өткізіледі.

    Биыл Қазақстан кубогына Премьер-лига, Бірінші және Екінші лигадан барлығы 30 команда қатысты. Алдымен Бірінші және Екінші лига командалары алғашқы іріктеу кезеңін өткізді. 

    Олардың арасынан іркілмей шыққан екі клуб 1/8 финалда Премьер-лига командалары қатарына қосылды.

    Жеңімпаз 2026 жылы Конференция лигасының екінші іріктеу кезеңіне жолдама алады.

    «Тобыл» ФК Спорт Футбол
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
