Қазақстан құрамасы қысқы Паралимпиадада 22-орынға табан тіреді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық парашаңғышы Ербол Хамитовтің 2026 жылғы қысқы Паралимпиада ойындарындағы қола жүлдесінен кейін еліміз медальдар кестесінде қай орынға жайғасқаны белгілі болды.
Медальдар кестесінде еліміз бір қола медальмен 22-орынға табан тіреді.
Қазақстан құрамасының көшбасшыларының бірі Ербол Хамитов — пара биатлон мен пара шаңғы жарысынан әлем чемпионаттарының жүлдегері және бірнеше мәрте әлем кубогы кезеңдерінің жеңімпазы. 2022-2023 жылғы маусымда ол пара шаңғы жарысынан әлем чемпионы атанып, Қазақстан тарихында осы жетістікке қол жеткізген алғашқы пара спортшы болды.
Ал 2024-2025 жылғы маусым қорытындысы бойынша Ербол Хамитов пара биатлоннан әлем кубогының жалпы есебінде жеңіске жетіп, 31 жылдан кейін Қазақстанға Хрусталь глобусты қайта әкелді.
Бұл тізімде Қытай — 21 (9 алтын, 5 күміс, 7 қола) медальмен көш басында келеді. Одан кейінгі орындарда Аустрия (4-1-1) және Украина (3-2-5) тұр.
Сондай-ақ алғашқы ондықта АҚШ, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария бар.
Биылғы дүбірлі додада Қазақстан құрамасы пара шаңғы және пара биатлон спорт түрлері бойынша ел намысын қорғайды. Халықаралық аренада Қазақстан атынан 7 спортшы сынға түседі. Олардың қатарында Ербол Хамитов, Нұрлан Әлімов, Александр Герлиц, Юрий Березин, Владислав Кобаль, Сергей Усольцев және Анна Грачева бар.
Құрама сапындағы ең жас спортшы — пара шаңғы жарысында өнер көрсететін 17 жастағы Владислав Кобаль. Ал команданың ең тәжірибелі әрі жасы үлкен мүшесі — пара шаңғы және пара биатлоннан бақ сынайтын Сергей Усольцевтің жасы 51-ге келді.