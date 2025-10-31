Қазақстан құрамасы Жасөспірімдер Азиадасын үздік үштікте түйіндеді
АСТАНА. KAZINFORM - Бахрейн астанасы Манама қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы қай орынға ие болғаны анықталды.
Отандастарымыз дүбірлі додада 24 алтын, 29 күміс, 40 қола медаль алды. Нәтижесінде қазақстандық спортшылар үздік үштікті түйіндеді.
Азия ойындарында Қытай (63-49-35) көш басында тұрса,екінші орынға Өзбекстан құрамасы (37-16-28) жайғасты.
Алғашқы ондықта тұрған құрамалар:
1. Қытай - 63-49-35 (147);
2. Өзбекстан - 37-16-28 (81);
3. Қазақстан - 24-29-40 (93);
4. Иран - 22-18-36 (76);
5. Таиланд - 15-15-18 (48);
6. Үндістан - 13-18-17 (48);
7. Гонконг - 13-13-10 (36);
8. БАӘ - 12-9-10 (31);
9. Солтүстік Корея - 8-5-2 (15);
10. Қытайлық Тайбэй - 7-9-24 (40).
Жасөспірімдер арасындағы Азия ойындары 22-30 қазан аралығында өткізілді.
Еске салсақ, дзюдодан Қазақстан құрамасы жасөспірімдер Азиадасын 14 медальмен аяқтады.