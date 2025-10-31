KZ
    16:42, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    Қазақстан құрамасы Жасөспірімдер Азиадасын үздік үштікте түйіндеді

    АСТАНА. KAZINFORM - Бахрейн астанасы Манама қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы қай орынға ие болғаны анықталды.

    Бейбарыс Ерсейіт ауыр атлетикадан жасөспірімдер Азиадасында 1 күміс, 1 қола алды
    Фото: Сали Сабиров / ҰОК

    Отандастарымыз дүбірлі додада 24 алтын, 29 күміс, 40 қола медаль алды. Нәтижесінде қазақстандық спортшылар үздік үштікті түйіндеді. 

    Азия ойындарында Қытай (63-49-35) көш басында тұрса,екінші орынға Өзбекстан құрамасы (37-16-28) жайғасты.

    Алғашқы ондықта тұрған құрамалар:

    1. Қытай - 63-49-35 (147);
    2. Өзбекстан - 37-16-28 (81);
    3. Қазақстан - 24-29-40 (93);
    4. Иран - 22-18-36 (76);
    5. Таиланд - 15-15-18 (48);
    6. Үндістан - 13-18-17 (48);
    7. Гонконг - 13-13-10 (36);
    8. БАӘ - 12-9-10 (31);
    9. Солтүстік Корея - 8-5-2 (15);
    10. Қытайлық Тайбэй - 7-9-24 (40).

    Жасөспірімдер арасындағы Азия ойындары 22-30 қазан аралығында өткізілді.

    Еске салсақ, дзюдодан Қазақстан құрамасы жасөспірімдер Азиадасын 14 медальмен аяқтады.

