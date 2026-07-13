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    Қазақстан мен Әзербайжан арасында тағы 2 жаңа әуе бағыты ашылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы әуе қатынасы кеңейіп, алдағы уақытта Ақтөбе мен Атыраудан Бакуге жаңа тұрақты рейстер ашылады, деп хабарлайды Көлік министрлігі.

    Кипрмен әуе қатынасы ашылады
    Фото: Көлік министрлігі

    Министрліктің мәліметінше, халықаралық әуе бағыттарының географиясын кеңейту және қолданыстағы рейстердің жиілігін арттыру жұмыстары жалғасып жатыр.

    – Биылғы 16 маусымнан бастап AZAL әуе компаниясы Шымкент – Баку бағыты бойынша аптасына 3 рет тұрақты рейстерді орындай бастады. Соның нәтижесінде Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы апталық рейстер саны 30-дан 33-ке дейін артты, – делінген хабарламада.

    Сонымен қатар, әуе компаниясы Ақтөбе – Баку бағыты бойынша аптасына 3 рет және Атырау – Баку бағыты бойынша аптасына 4 рет тұрақты рейстер ашуды жоспарлап отыр.

    Министрліктің мәліметінше, жаңа бағыттардың іске қосылуы Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік және туристік ынтымақтастықты одан әрі дамытуға мүмкіндік береді.

    Айта кетейік, тамыздан бастап Астана – Анкара бағытындағы ұшақ күн сайын қатынайды.

    Ұшақ ҚР Көлік министрлігі Әзербайжан
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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