Қазақстан мен Иранның тауар айналымы 357 млн доллардан асты
АСТАНА. KAZINFORM – 10-11 желтоқсанда Астанаға Иран Ислам Республикасының Президенті Масуд Пезешкиан ресми сапармен келеді. Сапар барысында жоғары деңгейдегі қандай келіссөздер өтетінін және тараптардың қазақ-парсы ынтымақтастығын нығайту жолдары туралы ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров баяндады.
Ресми өкілдің айтуынша, негізгі назар сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға, көлік-логистикалық өзара іс-қимылды кеңейтуге, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық алмасуды тереңдетуге бөлінбек.
– Сапар Қазақстан мен Иран арасындағы стратегиялық диалогты арттыруға және екіжақты қатынастарды нығайтуға бағытталған. Иран – Каспий жағалауындағы Қазақстанның жақын және тату көршілерінің бірі, Орта Шығыстағы сенімді әрі маңызды серіктестерінің бірі. Иранмен тату көршілікті дамыту – еліміздің сыртқы саясатының түйінді басымдықтарының бірі. Қазақстан Иранды маңызды және сенімді серіктес ретінде қарастырады. Екіжақты қатынас берік достыққа, өзара құрметке және тең құқықтылыққа негізделген, – деді Айбек Смадияров министрлікте өткен апталық брифингіде.
Соңғы жылдары Қазақстан мен Иран арасындағы серіктестік жаңа мазмұнмен, нақты нәтижеге бағытталған жұмыспен толығып келеді. Экономика және инвестиция бағыттарында да үміт берер қарқынды үрдістер байқалып отыр.
– Былтыр екі ел арасындағы тауар айналымы 340 млн АҚШ долларына жетіп, алдыңғы жылмен салыстырғанда 50 пайызға артты. Осы жылдың алғашқы 10 айында сауда-саттық көлемі 40 пайызға өсіп, 357 млн доллардан асты, – деді А.Смадияров.
