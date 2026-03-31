Қазақстан мен Өзбекстан Сыртқы істер министрліктерінің өзара ынтымақтастық бағдарламасы қабылданды
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Ташкентке ресми сапармен келген Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев өзбекстандық әріптесі Бахтиёр Саидовпен кездесті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.
Ведомство басшылары әуелі шағын құрамда келіссөз жүргізіп, қазақ-өзбек байланыстарын тереңдету мүмкіндіктерін талқылады. Кейін кеңейтілген отырыста министрлер стратегиялық және одақтастық қатынастарды одан әрі нығайтуға бейіл екенін атап өтті.
Сонымен қатар серіктестіктің келешек жоспары қаралды. Атап айтқанда, тараптар экономика, өнеркәсіптік кооперация және мәдени-гуманитарлық сектордағы жобаларды бірлесе ілгерілетуге уағдаласты.
Кездесу қорытындысы бойынша Қазақстан мен Өзбекстан Сыртқы істер министрліктері арасындағы 2026-2027 жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасына қол қойылды. Құжатта ықпалдастықтың басым бағыттары қамтылған.
Еске салайық, қаңтар айының қорытындысы бойынша Қазақстан Өзбекстанның негізгі сауда серіктестерінің үштігінде қалды. Бір айда ресми Астана мен Ташкент арасындағы тауар айналымы 400 млн доллардан асты
Қоса кетсек, биыл алғашқы екі айда 380 мыңнан астам қазақстандық Өзбекстанға саяхаттап барған.