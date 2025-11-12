01:00, 12 Қараша 2025 | GMT +5
Қазақстан мен Ресей көшбасшыларының бейресми кездесуі аяқталды
МӘСКЕУ. KAZINFORM – Ақорда Қазақстан мен Ресей көшбасшыларының бейресми кездесуі аяқталғанын мәлімдеді.
- Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин Кремльде 2,5 сағаттан аса уақыт бейресми жағдайда емен-жарқын әңгімелесті, - деп жазылған дереккөзде.
Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды.
