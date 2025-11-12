KZ
    01:00, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстан мен Ресей көшбасшыларының бейресми кездесуі аяқталды

    МӘСКЕУ. KAZINFORM – Ақорда Қазақстан мен Ресей көшбасшыларының бейресми кездесуі аяқталғанын мәлімдеді.

    Қазақстан пен Ресей көшбасшыларының кездесуі аяқталды
    Фото: Ақорда

    - Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин Кремльде 2,5 сағаттан аса уақыт бейресми жағдайда емен-жарқын әңгімелесті, - деп жазылған дереккөзде.

    Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды.

    Президент Мәскеудегі халықаралық қатынастар институтының студенттерімен әңгімелесті

    Қазақстан мен Ресей президенттері бейресми кездесу өткізді.

    Асхат Райқұл
    Автор
