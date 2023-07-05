Қазақстан шахматшылары Батыс Азия чемпионатында 18 медаль алды

АСТАНА. ҚазАқпарат – Ыстықкөл жағалауында 6-18 жас аралығындағы ұлдар мен қыздар арасында шахматтан Батыс Азия чемпионаты өтуде. Қазіргі уақытта рапидтің нәтижесі белгілі болды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қазақстан шахмат федерациясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Шахматшыларымыз барлық санаттар бойынша 7 алтын, 3 күміс және 8 қола медаль жеңіп алды. Қазақстан қоржынында 14 санатта барлығы 18 медаль бар.

Осылайша, ҚР командасы жалпы есепте бірінші орын иеленді.

Айта кетейік, жарысқа Қазақстан, Бангладеш, Үндістан, Қырғызстан, Оман, Шри-Ланка, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан елдерінен 280-нен астам ойыншы және Халықаралық шахмат федерациясының туын көтеріп жүрген ойыншылар қатысып жатыр.

Жастар арасындағы Батыс Азия чемпионатының нәтижелері (Ыстықкөл, Қырғызстан):

Алтын медаль:

U16 Асылов Мирас

U14 Дәулет Әлихан

U8 Миржанов Арлан

U6 Сайран Дінмұхаммед

G16 Қалдарова Аяулым

G8 Абылай Сабина

G6 Қайыпова Айару

Күміс медаль:

U8 Назарбек Әлихан

G18 Попандопуло Кристина

G14 Қалиахмет Елназ

Қола медаль:

U14 Болат Инаят

U10 Ержаұлы Ернұр

U6 Мажитов Мәди

G16 Заманбек Мерейлім

G14 Оразалина Нурсула

G10 Жұмамбаева Әлия

G8 Әбибулла Інжу

G6 Дүйсенова Камила

Казахстан завоевал 18 медалей на Чемпионате Западной Азии по шахматам

На побережье Иссык-Куля проходит Чемпионат Западной Азии по шахматам среди юношей и девушек в категориях 6-18 лет. Уже известны результаты по рапиду.

Казахстанские участники показали свое мастерство. В результате во всех категориях было взято 7 золотых медалей, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Всего в копилке Казахстана 18 медалей в 14 категориях.

В общекомандном зачете Казахстан занял безоговорочное первое место.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие более 280 игроков из Бангладеш, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Омана, Шри-Ланки, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и игроки под флагом Международной Шахматной Федерации.

Результаты молодежного чемпионата Западной Азии

Иссык-Куль, Кыргызстан.

Золото:

U16 Асылов Мирас

U14 Даулет Алихан

U8 Миржанов Арлан

U6 Сайран Динмухаммед

G16 Калдарова Аяулым

G8 Аблай Сабина

G6 Каипова Айару

Серебро:

U8 Назарбек Алихан

G 18 Попандопуло Кристина

G14 Калиахмет Елназ

Бронза:

U14 Болат Инаят

U10 Ержаулы Ернур

U6 Мажитов Мади

G16 Заманбек Мерейлим

G14 Оразалина Нурсула

G10 Жумамбаева Алия

G8 Абибулла Инжу

G6 Дюсенова Камила

Пресс-служба

Казахстанской федерации шахмат