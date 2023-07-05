Қазақстан шахматшылары Батыс Азия чемпионатында 18 медаль алды
Шахматшыларымыз барлық санаттар бойынша 7 алтын, 3 күміс және 8 қола медаль жеңіп алды. Қазақстан қоржынында 14 санатта барлығы 18 медаль бар.
Осылайша, ҚР командасы жалпы есепте бірінші орын иеленді.
Айта кетейік, жарысқа Қазақстан, Бангладеш, Үндістан, Қырғызстан, Оман, Шри-Ланка, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан елдерінен 280-нен астам ойыншы және Халықаралық шахмат федерациясының туын көтеріп жүрген ойыншылар қатысып жатыр.
Жастар арасындағы Батыс Азия чемпионатының нәтижелері (Ыстықкөл, Қырғызстан):
Алтын медаль:
U16 Асылов Мирас
U14 Дәулет Әлихан
U8 Миржанов Арлан
U6 Сайран Дінмұхаммед
G16 Қалдарова Аяулым
G8 Абылай Сабина
G6 Қайыпова Айару
Күміс медаль:
U8 Назарбек Әлихан
G18 Попандопуло Кристина
G14 Қалиахмет Елназ
Қола медаль:
U14 Болат Инаят
U10 Ержаұлы Ернұр
U6 Мажитов Мәди
G16 Заманбек Мерейлім
G14 Оразалина Нурсула
G10 Жұмамбаева Әлия
G8 Әбибулла Інжу
G6 Дүйсенова Камила
Казахстан завоевал 18 медалей на Чемпионате Западной Азии по шахматам
На побережье Иссык-Куля проходит Чемпионат Западной Азии по шахматам среди юношей и девушек в категориях 6-18 лет. Уже известны результаты по рапиду.
Казахстанские участники показали свое мастерство. В результате во всех категориях было взято 7 золотых медалей, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Всего в копилке Казахстана 18 медалей в 14 категориях.
В общекомандном зачете Казахстан занял безоговорочное первое место.
Отметим, что в соревнованиях принимают участие более 280 игроков из Бангладеш, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Омана, Шри-Ланки, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и игроки под флагом Международной Шахматной Федерации.
Результаты молодежного чемпионата Западной Азии
Иссык-Куль, Кыргызстан.
Золото:
U16 Асылов Мирас
U14 Даулет Алихан
U8 Миржанов Арлан
U6 Сайран Динмухаммед
G16 Калдарова Аяулым
G8 Аблай Сабина
G6 Каипова Айару
Серебро:
U8 Назарбек Алихан
G 18 Попандопуло Кристина
G14 Калиахмет Елназ
Бронза:
U14 Болат Инаят
U10 Ержаулы Ернур
U6 Мажитов Мади
G16 Заманбек Мерейлим
G14 Оразалина Нурсула
G10 Жумамбаева Алия
G8 Абибулла Инжу
G6 Дюсенова Камила
Пресс-служба
Казахстанской федерации шахмат