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    15:18, 05 Шілде 2023 | GMT +6

    Қазақстан шахматшылары Батыс Азия чемпионатында 18 медаль алды

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    АСТАНА. ҚазАқпарат – Ыстықкөл жағалауында 6-18 жас аралығындағы ұлдар мен қыздар арасында шахматтан Батыс Азия чемпионаты өтуде. Қазіргі уақытта рапидтің нәтижесі белгілі болды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қазақстан шахмат федерациясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

    Шахматшыларымыз барлық санаттар бойынша 7 алтын, 3 күміс және 8 қола медаль жеңіп алды. Қазақстан қоржынында 14 санатта барлығы 18 медаль бар.

    Осылайша, ҚР командасы жалпы есепте бірінші орын иеленді.

    Айта кетейік, жарысқа Қазақстан, Бангладеш, Үндістан, Қырғызстан, Оман, Шри-Ланка, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан елдерінен 280-нен астам ойыншы және Халықаралық шахмат федерациясының туын көтеріп жүрген ойыншылар қатысып жатыр.

    Жастар арасындағы Батыс Азия чемпионатының нәтижелері (Ыстықкөл, Қырғызстан):

    Алтын медаль:

    U16 Асылов Мирас

    U14 Дәулет Әлихан

    U8 Миржанов Арлан

    U6 Сайран Дінмұхаммед

    G16 Қалдарова Аяулым

    G8 Абылай Сабина

    G6 Қайыпова Айару

    Күміс медаль:

    U8 Назарбек Әлихан

    G18 Попандопуло Кристина

    G14 Қалиахмет Елназ

    Қола медаль:

    U14 Болат Инаят

    U10 Ержаұлы Ернұр

    U6 Мажитов Мәди

    G16 Заманбек Мерейлім

    G14 Оразалина Нурсула

    G10 Жұмамбаева Әлия

    G8 Әбибулла Інжу

    G6 Дүйсенова Камила


    Казахстан завоевал 18 медалей на Чемпионате Западной Азии по шахматам

    На побережье Иссык-Куля проходит Чемпионат Западной Азии по шахматам среди юношей и девушек в категориях 6-18 лет. Уже известны результаты по рапиду.

    Казахстанские участники показали свое мастерство. В результате во всех категориях было взято 7 золотых медалей, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Всего в копилке Казахстана 18 медалей в 14 категориях.

    В общекомандном зачете Казахстан занял безоговорочное первое место.

    Отметим, что в соревнованиях принимают участие более 280 игроков из Бангладеш, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Омана, Шри-Ланки, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и игроки под флагом Международной Шахматной Федерации.

    Результаты молодежного чемпионата Западной Азии

    Иссык-Куль, Кыргызстан.

    Золото:

    U16 Асылов Мирас

    U14 Даулет Алихан

    U8 Миржанов Арлан

    U6 Сайран Динмухаммед

    G16 Калдарова Аяулым

    G8 Аблай Сабина

    G6 Каипова Айару

    Серебро:

    U8 Назарбек Алихан

    G 18 Попандопуло Кристина

    G14 Калиахмет Елназ

    Бронза:

    U14 Болат Инаят

    U10 Ержаулы Ернур

    U6 Мажитов Мади

    G16 Заманбек Мерейлим

    G14 Оразалина Нурсула

    G10 Жумамбаева Алия

    G8 Абибулла Инжу

    G6 Дюсенова Камила

    Пресс-служба

    Казахстанской федерации шахмат


    Тегтер:
    Спорт Шахмат Қоғам
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