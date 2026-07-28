Қазақстан стенд атудан Қытайдағы әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық спортшылар Қытайдың Ханчжоу қаласында өтіп жатқан стенд атудан әлем кубогының кезеңінде үздік ондыққа енді.
Наргиза Сарманова мен Марк Почивалов аралас командалар арасындағы «трап» бағдарламасында сегізінші орынға тұрақтады. Финалға үздік төрт команда ғана жолдама алды.
Жарыс қорытындысы бойынша Аустралия құрамасы жеңіске жетті. Қытай екінші орын алса, Италия үздік үштікті түйіндеді.
Қазақстандықтар Даниил Почивалов пен Элеонора Ибрагимова 17-орынға тұрақтады.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан дзюдодан жастар арасындағы Азия кубогында тоғыз медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.