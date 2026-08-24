KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Қазақстан таеквондодан әйелдер арасындағы ашық әлем чемпионатына қатысады

    АСТАНА. KAZINFORM – 28 тамызда, Қытайдың Тайюань қаласында таеквондодан әйелдер арасында ашық әлем чемпионаты басталады.

    ы
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, ааталған додада ел намысын тоғыз спортшы қорғайды.

    46 келіге дейін: Айдана Құмартаева, Жанель Сұлтанғалиева, Тоғжан Өмірзақ

    49 келіге дейін: Нұрай Бауыржанова, Адель Жанділдинова

    57 келіге дейін: Мария Севостьянова

    62 келіге дейін: Айша Әділбекқызы

    67 келіге дейін: Аружан Найманбаева

    73 келіге дейін: Нұрай Хусаинова

    Айта кетейік, әлем чемпионаты 30 тамызға дейін жалғасады.

    Қазақстан күрес түрлерінен U20 әлем чемпионатын төрт медальмен аяқтағанын жазған едік.

    Таеквондо Әлем чемпионаты Спорт Әйел
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар