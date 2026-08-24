Қазақстан таеквондодан әйелдер арасындағы ашық әлем чемпионатына қатысады
АСТАНА. KAZINFORM – 28 тамызда, Қытайдың Тайюань қаласында таеквондодан әйелдер арасында ашық әлем чемпионаты басталады.
ҚР ҰОК мәліметінше, ааталған додада ел намысын тоғыз спортшы қорғайды.
46 келіге дейін: Айдана Құмартаева, Жанель Сұлтанғалиева, Тоғжан Өмірзақ
49 келіге дейін: Нұрай Бауыржанова, Адель Жанділдинова
57 келіге дейін: Мария Севостьянова
62 келіге дейін: Айша Әділбекқызы
67 келіге дейін: Аружан Найманбаева
73 келіге дейін: Нұрай Хусаинова
Айта кетейік, әлем чемпионаты 30 тамызға дейін жалғасады.
Қазақстан күрес түрлерінен U20 әлем чемпионатын төрт медальмен аяқтағанын жазған едік.