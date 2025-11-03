Қазақстанда 232 жаңа мектеп салынып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Ел өңірлерінде 267 мың оқушы орнына арналған 232 жаңа мектептің құрылысы жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігі.
Биыл 157 мың оқушы орнына арналған 105 жаңа мектеп пайдалануға берілді. Оның ішінде 135 мың оқушы орнына арналған 71 мектеп «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында салынды. Жаңа мектептердің басым бөлігі Түркістан, Маңғыстау, Алматы, Ақтөбе және Жамбыл облыстарында орналасқан.
- Аталған ұлттық жоба аясында жалпы 460 мың орынға арналған 217 заманауи мектеп салу жоспарланған, оның 40%-дан астамы ауылдық жерлерде бой көтеруде. Жаңа форматтағы мектептер бұрынғы типтік мектептерден едәуір ерекшеленеді: олардың жалпы аумағы 15–20%-ға үлкен, ал техникалық жабдықталу деңгейі төрт есе жоғары. Әр мектепте робототехника кабинеттері, STEM-зертханалар, хореография залдары, коворкинг аймақтары мен төртке дейін спорт залы қарастырылған, - делінген ақпаратта.
Сонымен қатар шағын қалаларда, аудан орталықтарында және ауылдарда орналасқан 1000 мектеп жаңғыртылуда. Бағдарлама аясында күрделі жөндеу жұмыстары, жиһаздар жаңарту, кітапханалар, асханалар мен қауіпсіздік жүйелері жаңғырту қарастырылған. Бұл өз кезегінде еліміздің барлық өңірлерінде балаларға жайлы және қауіпсіз білім алу жағдайын қамтамасыз етеді.
Келесі кезеңде мектептердің инфрақұрылымын бірыңғай заманауи форматқа көшіру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Президенттің тапсырмасына сәйкес мектептерді реновациялаудың ауқымды бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бағдарлама шеңберінде ғимараттардың қасбеттері мен шатырлары жаңартылып, терезелер ауыстырылуда, инженерлік желілерге күрделі жөндеу жүргізу, аумақтар абаттандырылып, көгалдандырылуда.
Айта кетейік, Абай облысының Аягөз ауданында 600 орындық мектеп ашылды.