Қазақстанда барлық қала құрылысы жобалары бойынша міндетті сараптама енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі барлық қала құрылысы жобалары бойынша міндетті сараптама енгізілетінін хабарлады.
Мемлекет басшысы осы жылдың 9 қаңтарында қол қойған және 1 шілдеден бастап күшіне енетін Қазақстан Республикасының жаңа Құрылыс кодексіне сәйкес, әзірленетін және түзетілетін барлық қала құрылысы жобаларына, оның ішінде егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларына (ЕЖЖ) міндетті түрде сараптама жүргізу талап етіледі.
Бұл шара қателіктерді ерте кезеңде анықтауға, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға, деректерді өзектендіруге және құжаттардың ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған.
Сонымен қатар, егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын түзету екі жылда бір реттен жиі жүргізілмейді.
Айта кетейік, Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев пен өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев 2026–2027 жылдарға арналған құрылыс саласын цифрландыру жоспарын бекітті.