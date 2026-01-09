KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:46, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Құрылыс саласын цифрландыру: жаңа кодекстер мен кешенді жоспар бекітілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев пен өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев 2026–2027 жылдарға арналған құрылыс саласын цифрландыру жоспарын бекітті. Бұл туралы Үкімет мәлім етті. 

    Құрылыс саласын цифрландыру: жаңа кодекстер мен кешенді жоспар бекітілді
    Фото: Үкімет

    — Құжат құрылыс саласын цифрлық трансформациялаудың негізгі міндеттерін айқындайды және жоспарлау, жобалау кезеңдерінен бастап, пайдалануға беру, ғимараттарды одан әрі пайдалану үдерістеріне дейінгі құрылыс нысандарының бүкіл өмірлік циклін қамтиды, — делінген хабарламада.

    Құрылыс саласын цифрландыру: жаңа кодекстер мен кешенді жоспар бекітілді
    Фото: Үкімет

    Жоспарда құрылыс саласындағы үдерістерді жеңілдету және жеделдетуге бағытталған кешенді практикалық шаралар көзделген.

    Құрылыс саласын цифрландыру: жаңа кодекстер мен кешенді жоспар бекітілді
    Фото: Үкімет

    — Басым бағыттардың қатарында міндетті BIM-жобалауды енгізу, құрылыс саласындағы мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру, нысандардың цифрлық паспорттарын қалыптастыру, сондай-ақ құрылыс нормалары мен стандарттарын машинамен оқылатын форматқа көшіру бар. Бұл шаралар қолмен орындалатын операциялар санын қысқартуға, қателіктер тәуекелін азайтуға және құрылыс жобаларын жүзеге асырудың болжамдылығын арттыруға мүмкіндік береді деп күтіледі, — деп хабарлады Үкіметтен.

    Құрылыс саласын цифрландыру: жаңа кодекстер мен кешенді жоспар бекітілді
    Фото: Үкімет

    Жоспарды жүзеге асыру саланың ашықтығын және басқарылуын қамтамасыз етуге, құрылыс мерзімдері мен шығындарын қысқартуға, әкімшілік кедергілерді азайтуға, сондай-ақ құрылыс нысандарының сапасы мен қауіпсіздігін арттыруға бағытталған.

    Бүгін Мемлекет басшысы құрылыс және цифрлық кодекстерге қол қойды.

    Тегтер:
    Үкімет Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Құрылыс Цифрлық Қазақстан ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Цифрлық даму
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар