    15:30, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Цифрлық кодекске қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне қол қойды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Кодекстің мәтіні баспасөзде жарияланады. 

    Сондай-ақ Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне цифрландыру, көлік және кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.

    Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

    Айта кетелік Президент Құрылыс кодексіне қол қойған еді

    Қасым-Жомарт Тоқаев Заң Цифрлық Қазақстан Цифрлық даму Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
