Қазақстанда биология мен физикадан олимпиаданың шешуші кезеңі басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада жаратылыстану-математикалық бағыттағы биология және физика пәндері бойынша жалпы білім беретін пәндерден 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңі өтіп жатыр, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.
Бұл кезеңге республика өңірлерінен 311 оқушы қатысады:
* биология пәні бойынша — 153 қатысушы;
* физика пәні бойынша — 158 қатысушы.
— Олимпиада барысында қатысушылар теориялық және тәжірибелік тапсырмаларды орындап, ғылыми ойлау қабілеттерін, зерттеушілік дағдыларын және пәндік білім деңгейін көрсетеді. Зияткерлік сайыстың негізгі мақсаты — дарынды оқушыларды анықтау, олардың ғылыми әлеуетін дамыту және халықаралық олимпиадаларға дайындалатын ұлттық құраманы қалыптастыру, — делінген хабарламада.
Пәндік олимпиада қорытындысы бойынша үздік нәтиже көрсеткен оқушылар ұлттық олимпиадалық резерв құрамына қабылданып, еліміздің намысын халықаралық білім додаларында қорғауға мүмкіндік алады.
