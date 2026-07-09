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    Қазақстанда электронды шот-фактура жүйесі жаңартылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесінде техникалық жұмыстар жүргізіледі. Осыған байланысты жүйе уақытша қолжетімсіз болады.

    шот-фактура
    Фото: freepik.com

    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше, 10 шілде күні сағат 00:00–ден 02:00–ге дейін тауарларға ілеспе жүкқұжат (ТІЖ) пен электрондық шот-фактура (ЭШФ) нысандарын жаңарту жұмыстары жүргізіледі.

    Осы уақыт аралығында «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесіне кіру мүмкін болмайды.

    Комитеттің хабарлауынша, қажет болған жағдайда салық төлеушілер ТІЖ және ЭШФ құжаттарын кейін рәсімдеп, жүйеге енгізе алады.

    Атап айтқанда:

    • 10 шілдеде рәсімделуі тиіс ЭШФ-ны қағаз нұсқада жазып берген жағдайда, оны 11 шілдеден бастап 15 күнтізбелік күн ішінде ақпараттық жүйеге енгізуге болады;
    • ТІЖ қағаз нұсқада рәсімделсе, оны 13 шілдеден бастап 3 жұмыс күні ішінде жүйеге енгізуге рұқсат етіледі.

    Бұл жағдайда салық төлеушілерге айыппұл санкциялары қолданылмайды.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда салық бойынша жаңа түзетулер тамыз айының соңына дейін дайын болатынын жазғанбыз.

     

    Құжат Мемлекеттік кірістер Айыппұл
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар