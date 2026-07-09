Қазақстанда электронды шот-фактура жүйесі жаңартылады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесінде техникалық жұмыстар жүргізіледі. Осыған байланысты жүйе уақытша қолжетімсіз болады.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше, 10 шілде күні сағат 00:00–ден 02:00–ге дейін тауарларға ілеспе жүкқұжат (ТІЖ) пен электрондық шот-фактура (ЭШФ) нысандарын жаңарту жұмыстары жүргізіледі.
Осы уақыт аралығында «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесіне кіру мүмкін болмайды.
Комитеттің хабарлауынша, қажет болған жағдайда салық төлеушілер ТІЖ және ЭШФ құжаттарын кейін рәсімдеп, жүйеге енгізе алады.
Атап айтқанда:
- 10 шілдеде рәсімделуі тиіс ЭШФ-ны қағаз нұсқада жазып берген жағдайда, оны 11 шілдеден бастап 15 күнтізбелік күн ішінде ақпараттық жүйеге енгізуге болады;
- ТІЖ қағаз нұсқада рәсімделсе, оны 13 шілдеден бастап 3 жұмыс күні ішінде жүйеге енгізуге рұқсат етіледі.
Бұл жағдайда салық төлеушілерге айыппұл санкциялары қолданылмайды.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда салық бойынша жаңа түзетулер тамыз айының соңына дейін дайын болатынын жазғанбыз.