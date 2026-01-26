KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:25, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
    Фото: Мақсат Ша,ырбаев / Kazinform

    Ұлттық компанияның мәліметінше, 2026 жылғы 26 қаңтар сағат 18:00-дегі
    жағдай бойынша ауа райының бұзылуына байланысты үш облыстағы республикалық маңызы бар сегіз автомобиль жолында көлік қозғалысы уақытша шектелді:

    Атырау облысы

    * «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолының 179-210-шақырым аралығы (Майкөмген ауылы – Маңғыстау облысының шекарасы).

    Шығыс Қазақстан облысы

    * «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 1104-1191-шақырым аралығы (Глубокое ауылы – Шемонаиха қаласы).

    Маңғыстау облысы

    * «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай –Ақтау» автожолының 338-632-шақырымы аралығы (Бейнеу ауылы – Шетпе ауылы);

    * «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолының 632-718-шақырым аралығы (Шетпе ауылы – Жетібай елді мекені);

    * «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолының 718-786-шақырымы аралығы (Жетібай ауылы – Ақтау қаласы);

    * «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолының 210-332-шақырым аралығы (Атырау облысы шекарасы – Бейнеу ауылы);

    * «Жетібай – Жаңаөзен – Түрікменстан Республикасы шекарасы» автожолының 0-58-шақырым аралығы (Жетібай ауылы – Жаңаөзен қаласы);

    * «Форт-Шевченко – Таушық – Шетпе» автожолының 91-161-шақырым аралығы (Таушық ауылы – Шетпе ауылы);

    * «Ақтау – Құрық» автожолының 13-72-шақырым аралығы (Ақтау қаласы – Құрық ауылы);

    * «Құрық – Жетібай» автожолының 0-68-шақырым аралығы;

    * «Бейнеу – Ақжігіт – Өзбекстан Республикасы шекарасы» автожолының 0-85-шақырым аралығы.

    Қазіргі уақытта республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 625 бірлік арнайы техника жұмылдырылды.

    Еске салайық, бұған дейін ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты Атырау мен Маңғыстау облысында көлік қозғалысы шектелгенін хабарлады.

    Тегтер:
    Маңғыстау облысы ҚазАвтоЖол Шығыс Қазақстан облысы Жол Атырау облысы
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар