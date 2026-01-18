Қазақстанда педиатр қабылдауы қызметінің құны қанша
Баланы қарап, оған ем-дом тағайындайтын педиатр дәрігердің қабылдауы әдетте қымбат болып келеді. Kazinform агенттігінің тілшісі қалалардағы қабылдау қызметінің бағасын салыстырды.
Педиатр дәрігер – бала денсаулығын қаратып, араға бірнеше апта, кейде ай салып қайта айналып соғатын маман. Алғашқы қабылдауынан кейін қайта барса, бағасы төмендейді.
Ата-аналар көбіне бала ауырып, қиналғанда педиатр іздейді. Кешкілік немесе демалыс күндері, бала жағдайы әлсірегенде көмекке жүгінеді. Мұндайда мемлекеттік емхана мен жеке емхананың арасында жайлылықты емес, жылдам әрі тиімді ем көрсете алатынына басымдық береді.
Елімізде жеке емханалардағы дәрігерлердің қабылдау қызметінің бағасы әртүрлі. Кей өңірде баға қолжетімді болса, кейбірінде жоғары. Бағаға бәсекелестік, емхананың өзі, маманның біліктілігі мен медициналық қызметтің түрі де әсер етеді.
Біз Қазақстан қалаларындағы бағаны салыстырып, баласы ауырған ата-аналардың дәрігер қабылдауына қанша төлейтінін білдік.
Ең жоғары баға Алматы қаласында тіркелді. Мұнда педиатр дәрігерлердің қабылдауы 15 000 теңгеден басталады. Ата-аналар баласын қарап беретін дәрігер қабылдауына 20 000 теңге төлеу де қалыпты деп санайды. Сонымен бірге алматылық мамандар шақыртумен үйге келсе, артық ақша алмайды. Тек барып, келуге қажетті жол шығынын өтесе болғаны.
Еліміздің Астанасында баға Алматыға ұқсас. Дегенмен қабылдау қызметі төмен дәрігерлерді де табуға болады. Астана қаласында педиатр қабылдауының ең төмен тарифі – 13 000 теңге. Ал егер емханаға бара алмаса дәрігерлер онлайн кеңес бере алады. Қашықтан кеңес беру қызметі әдеттегіден 20% арзан.
Талдықорған мен Қарағандыда қызмет құны төмен, бірақ еліміз бойынша бұл ең арзаны емес. Мәселен облыс орталығы Жетісудағы жеке медициналық орталықта педиатр қабылдауының қызметі 7 000 – 15 000 теңге аралығында. Ал Қарағандыда дәрігер қабылдауы 5 000 теңгеден басталып, 15 000 теңгеге дейін барады. Мұнда да онлайн кеңес кезінде ата-ана ақшасының 20% үнемдей алады.
Ақтөбе қаласында жеке емханалардағы балалар дәрігерінің қызметі 8 400 – 10 000 теңге аралығында бағаланады. Ал егер үйге барып, ем-дом жүргізсе, 15 000 теңгеден басталады. Қала маңындағы ауылдарға барса, 18 000 теңге болады.
Ақтау, Атырау, Қонаев, Өскемен мен Семейде педиатр қабылдауының қызметі орта есеппен алғанда 8 000 – 10 000 теңге болып тұр. Үйге шақыру қызметі де бар. Бұл қалаларда арнайы жеңілдік санатына жататын науқастарға баға сәл төмен.
Көкшетау, Орал мен Таразда орташа баға 8 500 теңге шамасында. Ақмола облысында көпшілікке танымал жеке емханадаға баға 7 000 теңгеден басталады. Алайда мемлекеттік емханаларда ақылы қызмет те қарастырылған. Олыстық балалар ауруханасындағы ақылы қабылдау құны – 5 675 теңге. Орал мен Таразда баға орта есеппен 7 000 теңгеден басталып, 10 000 теңгеге жетеді.
Қостанай мен Қызылордада педиатр кеңесінің орташа құны – 8 000 теңге. Егер бес күн ішінде бала денсаулығын тағы бір рет тексертуді қаласаңыз, 4 000 теңге төлеу жеткілікті. Ал дәрігерді үйге шақырту қызметі екі есе қымбат, онлай кеңес алу қабылдауға қарағанда екі есе арзанға түседі. Қостанай қаласында жаңа туған нәрестеге кешенді медициналық көмек көрсету қызметі де бар. Бағасы 30 000 теңгеден басталады.
Шымкент, Жезқазған мен Павлодарда балалар дәрігерінің қабылдауы орташа есеппен – 7 500 теңге. Соның ішінде Жезқазғанда еліміз бойынша ең арзан қызмет бар. Бағасы 3 000 теңгеден басталады. Ал дәрігерді үйге шақырса үш қалада да баға 15 000 теңге және одан жоғары.
Еліміз бойынша Петропавл мен Түркістан қалаларында педиатрдың алғашқы қабылдауы арзан болып тұр. Мұнда кеңес беру орташа есеппен алғанда 3 000 теңгеден басталып, 6 000 теңгеге жетеді. Соның ішінде еліміздің оңтүстігіндегі жеке емханалардың көбінде қабылдау қызметі арзан. Ал үйге шақыру екі қалада да 12 000 теңгеден басталады.
