    11:40, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Australian Open: Елена Рыбакина эйс саны бойынша көш бастады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның бірінші, әлемнің 3-ракеткасы Елена Рыбакина биылғы Аустралия ашық чемпионатының қорытындысы бойынша эйс саны жөнінен үздік атанды.

    Фото: sports.kz

    Аталмыш «Үлкен дулыға» турнирінде жеңімпаз атанған қазақстандық теннисші барлығы 47 эйс жасап, басқалардан оқ бойы озып кетті. Екінші орындағы Арина Соболенконың еншісінде 27 эйс қана бар.

    Аустралия чемпионатында эйс саны жөнінен ТОП-5-ке кірген теннисшілер:

    1. Елена Рыбакина (Қазақстан) — 47.

    2. Арина Соболенко (Беларусь) — 27.

    3. Ван Синьюй (Қытай) — 27.

    4. Линда Носкова (Чехия) — 24.

    5. Алисия Паркс (АҚШ) — 23.

    Ерлер арасында әлемнің 4-ракеткасы, германиялық Александр Зверев көш бастады. 

    ТОП-5:

    1. Александр Зверев (Германия) — 97.

    2. Янник Синнер (Италия) — 91.

    3. Тейлор Фриц (АҚШ) — 79.

    4. Бен Шелтон (АҚШ) — 71.

    5. Райлли Опелка (АҚШ) — 60.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Заңғар Нұрланұлының әлемдік рейтингіде ТОП-10-ға кіргенін жазған едік.

    Сондай-ақ Дэвис кубогында Қазақстан мен Монако құрамында кімдер ойнайтыны хабарланды.

