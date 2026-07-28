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    Қазақстанда заңсыз айналымнан 31 қару мен 278 оқ-дәрі тәркіленді

    АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық қауіпсіздік комитеті полиция органдарымен бірлесіп, прокуратураның үйлестіруімен заңсыз қару айналымының жолын кесуге бағытталған жедел-іздестіру шараларын өткізді.

    Қазақстанда заңсыз айналымнан 31 қару мен 278 оқ-дәрі тәркіленді
    Фото: ҰҚК

    Ведомство мәліметінше, биыл шілде айында Алматы, Шымкент қалаларында және еліміздің 8 өңірінде жүргізілген іс-шаралар барысында 31 бірлік қару тәркіленген.

    Тәркіленгендердің қатарында 4 автомат, 20 мылтық, 7 тапанша, 2 граната және 278 дана оқ-дәрі бар.

    Қазіргі уақытта жедел-тергеу шаралары жалғасып жатыр. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, іс бойынша өзге ақпарат жария етілмейді.

    ҰҚК заңсыз қару айналымына қарсы жұмыстар жалғасатынын атап өтті.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда қапқа жасырылған қару-жарақ табылғанын хабарлаған едік.

     

    Қару-жарақ ҚР ҰҚК
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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