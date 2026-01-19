KZ
    11:10, 19 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстанда жанармай бағасы өңірге және нақты жанармай құю бекетіне қарай өзгеріп отырады.

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    19 қаңтардағы жағдай бойынша жанармай бағасы мынадай:

    АИ-92

    Астана: 237-238 тг/л;

    Алматы: 237-239 тг/л;

    Шымкент: 221-225 тг/л.

    АИ-95

    Астана: 302-309 тг/л;

    Алматы: 306-316 тг/л;

    Шымкент: 292-299 тг/л.

    АИ-98

    Астана: 328-365 тг/л;

    Алматы: 329-375 тг/л;

    Шымкент: 328-359 тг/л.

    Дизель отыны

    Астана: 327-333 тг/л;

    Алматы: 330-335 тг/л;

    Шымкент: 333 тг/л.

    Автогаз

    Астана: 112 тг/л;

    Алматы: 112 тг/л;

    Шымкент: 102 тг/л.

    Еске салайық, бұған дейін 19 қаңтардағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің бағамы ұсынылды.

     

