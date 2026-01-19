11:10, 19 Қаңтар 2026 | GMT +5
Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстанда жанармай бағасы өңірге және нақты жанармай құю бекетіне қарай өзгеріп отырады.
19 қаңтардағы жағдай бойынша жанармай бағасы мынадай:
АИ-92
Астана: 237-238 тг/л;
Алматы: 237-239 тг/л;
Шымкент: 221-225 тг/л.
АИ-95
Астана: 302-309 тг/л;
Алматы: 306-316 тг/л;
Шымкент: 292-299 тг/л.
АИ-98
Астана: 328-365 тг/л;
Алматы: 329-375 тг/л;
Шымкент: 328-359 тг/л.
Дизель отыны
Астана: 327-333 тг/л;
Алматы: 330-335 тг/л;
Шымкент: 333 тг/л.
Автогаз
Астана: 112 тг/л;
Алматы: 112 тг/л;
Шымкент: 102 тг/л.
