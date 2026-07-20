Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы қанша
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда жанармай бағасы өңірге және нақты жанармай құю бекетіне байланысты өзгеріп отырады.
20 шілдедегі жағдай бойынша жанармай бағасы төмендегідей:
АИ-92
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Астана: 247 теңге/литр;
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Алматы: 245–249 теңге/литр;
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Шымкент: 230–235 теңге/литр.
АИ-95
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Астана: 315–319 теңге/литр;
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Алматы: 320–327 теңге/литр;
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Шымкент: 299–305 теңге/литр.
АИ-98
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Астана: 355–365 теңге/литр;
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Алматы: 360–380 теңге/литр;
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Шымкент: 345–350 теңге/литр.
Дизель отыны
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Астана: 337 теңге/литр;
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Алматы: 343–345 теңге/литр;
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Шымкент: 338–343 теңге/литр.
Автогаз
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Астана: 112 теңге/литр;
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Алматы: 112 теңге/литр;
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Шымкент: 102 теңге/литр.
Еске салайық, мұның алдында Қазақстанда 20 шілдеде доллар қанша теңгеден сатылып жатқанын жазғанбыз.