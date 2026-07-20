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    Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы қанша

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда жанармай бағасы өңірге және нақты жанармай құю бекетіне байланысты өзгеріп отырады.

    бензин
    Фото: Кабар

    20 шілдедегі жағдай бойынша жанармай бағасы төмендегідей:

    АИ-92

    • Астана: 247 теңге/литр;

    • Алматы: 245–249 теңге/литр;

    • Шымкент: 230–235 теңге/литр.

    АИ-95

    • Астана: 315–319 теңге/литр;

    • Алматы: 320–327 теңге/литр;

    • Шымкент: 299–305 теңге/литр.

    АИ-98

    • Астана: 355–365 теңге/литр;

    • Алматы: 360–380 теңге/литр;

    • Шымкент: 345–350 теңге/литр.

    Дизель отыны

    • Астана: 337 теңге/литр;

    • Алматы: 343–345 теңге/литр;

    • Шымкент: 338–343 теңге/литр.

    Автогаз

    • Астана: 112 теңге/литр;

    • Алматы: 112 теңге/литр;

    • Шымкент: 102 теңге/литр.

    Еске салайық, мұның алдында Қазақстанда 20 шілдеде доллар қанша теңгеден сатылып жатқанын жазғанбыз.



    Жанар-жағармай Дизель Баға Бензин
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар