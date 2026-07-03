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    Қазақстандық оқушылар Еуропаны бағындырды: 9 қатысушының бәрі жүлдегер атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық оқушылар Еуропалық география олимпиадасында тарихи нәтижеге қол жеткізді, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.

    Қазақстандық оқушылар Еуропаны бағындырды: 9 қатысушының бәрі жүлдегер атанды
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    2026 жылғы 27 маусым мен 3 шілде аралығында Болгарияның Варна қаласында өткен Еуропалық география олимпиадасына (European Geography Olympiad, EGeo) 13 мемлекеттен 100 оқушы қатысты.

    Жарыс қорытындысы бойынша Қазақстанның 9 оқушыдан құралған ұлттық құрамасы 2 алтын, 5 күміс және 2 қола медаль жеңіп алып, команданың барлық мүшесі жүлдегер атанды. Бұл — Қазақстанның Еуропалық география олимпиадасына қатысу тарихындағы ең үздік нәтиже.

    Олимпиада барысында қатысушылар физикалық, әлеуметтік-экономикалық және аймақтық география бойынша теориялық және практикалық тапсырмаларды орындап, картографиялық материалдар мен географиялық деректерді талдау дағдыларын көрсетті.

    Алтын медаль иегерлері:

    Андрей Енбахтов — Қостанай қаласындағы жаратылыстану-математика бағытындағы NIS-тің 11-сынып оқушысы;

    Сырым Амантай — Қарағанды облысындағы Н. Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-лицей-интернатының 9-сынып оқушысы.

    Қазақстандық оқушылар Еуропаны бағындырды: 9 қатысушының бәрі жүлдегер атанды
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Күміс медаль иегерлері:

    Дарын Бекбол — Жетісу облысы, Талдықорған қаласындағы Мұхтар Арын атындағы № 24 мамандандырылған лицейдің 10-сынып оқушысы;

    Азамат Жумажанов — Ақтөбе облыстық «Білім-инновация» лицей-интернатының 9-сынып оқушысы;

    Айдос Серікбай — Алматы облысы, Есік қаласындағы А. Мәлкеев атындағы «Білім-инновация» лицей-интернатының 11-сынып оқушысы;

    Шынғыс Мүрсәлім — Павлодар қаласындағы жаратылыстану-математика бағытындағы NIS-тің 11-сынып оқушысы;

    Нұрай Бакеева — Солтүстік Қазақстан облыстық «Білім-инновация» лицей-интернатының 11-сынып оқушысы.

    Қазақстандық оқушылар Еуропаны бағындырды: 9 қатысушының бәрі жүлдегер атанды
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Қола медаль иегерлері:

    Амир Дарынов — Шығыс Қазақстан облыстық «Білім-инновация» лицейінің 11-сынып оқушысы;

    Алан Козленко — Шығыс Қазақстан облыстық «Білім-инновация» лицейінің 11-сынып оқушысы.

    Ұлттық құраманы жарысқа география пәнінің мұғалімі Нұрмағамбет Данат Мұратұлы (IQanat High School of Burabay) мен «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығының әдіскері Шайхина Орал Бекболатқызы дайындап, жетекшілік етті.

    Еске салайық, бұған дейін қазақстандық жас математиктер Балқан олимпиадасында әлемнің үздік бестігіне енген еді.

    Оқушы Олимпиада Білім ҚР Оқу-ағарту министрлігі медаль
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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