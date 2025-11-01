Қазақстандық оқушылар FIRST GLOBAL әлемдік робототехника олимпиадасына қатысып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM - Панама-ситиде FIRST Global Challenge халықаралық робототехника олимпиадасы басталды. Додаға әлемнің 190-нан астам елінен қатысушылар жиналды, деп хабарлайды ҚР Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.
Биылғы чемпионат жаһандық экологиялық тепе-теңдікті қалпына келтіру және биологиялық алуандылықты арттыру тақырыбына арналған. Роботтар экологияны қалпына келтіруді модельдейтін тапсырмаларды орындау арқылы ұпай жинайды: олар кедергілерді (бөгеттерді) жою, биоалуандылық бірліктерін ойын алаңындағы арнайы экожүйелерге жеткізіп орналастыру және тепе-теңдік механизмдерін іске қосуы тиіс.
Осы жылғы іріктеу нәтижесінде 40 команданың ішінен құрамаға Алматы қаласындағы НЗМ ФМН 9–10-сынып оқушылары енді: Рашат Досымжан, Даулет Ілияс, Орынбасаров Әлихан, Әсетұлы Мадиар және Тұрсымбаев Нұрасыл енді. Ұлттық құраманың жаттықтырушылары — Дулат Байтүленов, Нұрдәулет Досмағамбет және Асылбек Мырзахметов.
Еске сала кетейік, Қазақстан 2022 жылы Женевада, 2023 жылы Сингапурда және 2024 жылы Афинада абсолюттік чемпион атанған, қазіргі таңда әлемнің үш дүркін чемпионы болып табылады.
Ұлттық құрамаға Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің «Дарын» РҒПО, USTEM Foundation ҚҚ, Alem.AI жасанды интеллектінің халықаралық орталығы және Cannect.AI қазақстандық стартапы қолдау көрсетуде.
Осыған дейін қазақстандық оқушылардың халықаралық білім бәйгелерінде 1000-нан астам медаль жеңіп алғаны туралы жаздық.