KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:50, 10 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстандық оқушылар Халықаралық олимпиадада сегіз медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Тәжікстан Республикасының астанасы Душанбеде 5-9 қараша аралығында өткен KhIMIO2025 халықаралық математика және информатика олимпиадасында қазақстандық оқушылар жоғары нәтиже көрсетіп, ел қоржынына сегіз медаль салды. Байқауға 10 мемлекеттен дарынды оқушылар қатысты. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Қазақстандық оқушылар Халықаралық KhIMIO2025 олимпиадасынан сегіз медаль жеңіп алды
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Қазақстан құрамасы екі жас санатында 14-15 жас (7-8 сынып) және 16-18 жас (9-11 сынып) аралығындағы оқушылардан құралды. Нәтижесінде қазақстандықтар жүз пайыздық көрсеткішке қол жеткізді.

    Жоғары жас санаты (9-11 сынып):

    Мансур Мамадахунов — Қызылорда облыстық «Білім-инновация» лицей-интернаты (информатика);

    Алдияр Сейтбай — Астана қаласының дарынды ер балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаты (информатика);

    Әли Еркебұланұлы — ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Алматы (математика);

    Бердібек Орынбасар — Атырау облыстық № 1 «Білім-инновация» лицей-интернаты (математика).

    Кіші жас санаты (7-8 сынып):

    Ахмет Бердімұрат — Ақтөбе облыстық «Білім-инновация» мамандандырылған лицей-интернаты (математика);

    Темір Оразбек — Республикалық физика-математика мектебі, Алматы (математика);

    Азамат Рахимбердиев — Атырау облыстық № 1 «Білім-инновация» лицей-интернаты (информатика); Ислам Ермуханов — Ақтөбе облыстық «Білім-инновация» лицей-интернаты (информатика).

    Олимпиаданың жұмыс тілдері — ағылшын, орыс және тәжік тілдері. Қатысушылар математика мен информатика пәндері бойынша теориялық және практикалық турларда білімдерін сынады.

    Айта кетелік Қытайдың Xi’an Jiaotong University жанынан «Шәкәрім» мәдени зерттеулер орталығы ашылды

    Тегтер:
    Оқушы Олимпиада Білім ҚР Оқу-ағарту министрлігі медаль
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар