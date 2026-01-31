Қазақстандық Silk Way Star тележобасы алғаш рет Қытай орталық телеарнасынан көрсетілді
АСТАНА. KAZINFORM – Silk Way Star халықаралық вокалдық байқауының гранд-финалы 30 қаңтарда Қытай орталық телеарнасы құрылымына кіретін CCTV-15 музыкалық арнасынан көрсетілді.
Silk Way Star гранд-финалының Қытайдың ең ірі медиа холдингінде көрсетілуі қазақстандық телевидение индустриясы үшін маңызды оқиға болды. 1,1 млрд-тан астам әлеуетті аудиториясы бар платформадағы хабар тарату сенсациялық оқиғаға жақын және елдер арасындағы гуманитарлық және мәдени ынтымақтастықты дамытудағы маңызды қадам болып отыр.
Қытайлық көрермен 12 ел: Қазақстан, Моңғолия, Әзербайжан, Армения, Грузия, Малайзия, Қытай, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан және Оңтүстік Кореядан келген орындаушылардың басын қосқан ауқымды халықаралық жобаның шарықтау шегіне куә болды.
Silk Way Star – Азиядағы осындай форматтағы алғашқы халықаралық вокалдық байқау. Жоба әртүрлі музыкалық дәстүрді, тілді және орындаушылық мектепті біріктірген бірегей мәдени платформаға айналды. Байқау продакшн, жанды дауыс, ауқымды қойылымдар және заманауи телеарналық өндірістің жоғары деңгейін көрсетті.
ҚР Президенті Телерадиокешені басшысы Раушан Қажыбаева 2025 жылғы маусымда ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен ҚХР Төрағасы Си Цзиньпиннің кездесуінде 12 елдің қатысуымен Халықаралық музыкалық жобаны іске асыру туралы келісімге қол қойылғанын атап өтті. Медиахолдинг директоры мемлекеттік кеңесші Ерлан Қаринге жоба идеясы авторлығы және сенім білдіргені үшін алғысын білдірді.
Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан Президентінің атынан ІІ дәрежелі «Достық» ордені, сондай-ақ Мемлекет басшысының Алғыс хаты Silk Way Star беделді халықаралық байқауының қатысушылары мен ұйымдастырушыларына табысталды.
Гранд-финалдың CCTV-15 арнасында көрсетілуі жобаның жоғары халықаралық мәртебесін және оның Қазақстаннан тыс жерлерде сұранысқа ие екенін көрсетеді. Бұл жай ғана телеарналық көрсетілім емес, сонымен қатар қазақстандық медиа контенттің әлеуетін жаһандық деңгейде көрсететін стратегиялық мәдени көпір.
2025 жылы байқаудың жеңімпазы Моңғолиядан келген Мишель Джозеф болды. Silk Way Star-дың келесі маусымы Қытайда өтеді. Осылайша жоба географиялық тұрғыда кеңейіп, халықаралық серіктестіктің нығаюын символикалық түрде жалғастырады.