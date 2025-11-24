Silk Way Star музыкалық жобасының қатысушылары марапатталды
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысының атынан халықаралық Silk Way Star музыкалық жобасының қатысушылары марапатталды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан халықаралық Silk Way Star музыкалық жобасының қатысушылары мен ұйымдастырушыларын марапаттады.
Музыка өнеріндегі жарқын жетістіктері мен халықтар достығын нығайтуға қосқан үлесі үшін Silk Way Star жобасының жеңімпазы Мишель Джозеф (Моңғолия) ІІ дәрежелі «Достық» орденімен марапатталды. Сондай-ақ бірқатар қатысушы мен ұйымдастырушы Президенттің Алғыс хатына ие болды.
Ерлан Қарин жобаның басты ұйымдастырушылары — Қазақстан Республикасы Президентінің телерадио кешеніне және Қытайдың China Media Group (CMG) медиакорпорациясына ризашылық білдірді.
Мемлекеттік кеңесші Silk Way Star музыкалық конкурсы халықаралық жоба ғана емес, халықтар арасындағы шынайы достық пен нағыз шығармашылық алаңына айналғанын атап өтті.
Айта кетелік Silk Way Star жобасының жеңімпазы әнші Alem-мен дуэт орындағысы келетінін айтқан еді.